Las w kształcie pudelka Was urzekł

Głosowanie na materiał tygodnia Kontaktu 24 zdominował obrazek z Dolnego Śląska. To tam Reporter 24 odkrył las, który kształtem przypomina psa i uwiecznił go z pomocą drona. Drugie miejsce przyznaliście śmiałym dzikom, które postanowiły sprawdzić, co Kołobrzeg oferuje turystom i mieszkańcom na deptaku. Trzecie miejsce zdobyło nagranie z włoskiej wyspy Stromboli, na którym Reporter 24 uchwycił erupcję wulkanu. Gratulujemy i dziękujemy za wszystkie materiały.

I miejsce: Reporter 24 odkrył las w kształcie psa. "Wszyscy byli w szoku"

Reporter 24 przy pomocy drona wykonał zdjęcie lasu, które swym kształtem przypomina psa. Niecodzienny widok zaobserwował w okolicach Jawora (Dolnośląskie). "To chyba jedyne takie miejsce na świecie" - twierdzi pan Jacek. Czytaj więcej

II miejsce: Wataha dzików na deptaku. "Niektórzy podchodzili bardzo blisko"

Autor: ~Conrady

Kilkanaście dzików wbiegło na deptak w Kołobrzegu. - Wiele osób przestraszyło się i odeszło, ale niektórzy podchodzili bardzo blisko - relacjonuje pan Konrad, autor nagrań, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. Służby przyznają, że takie wizyty zdarzają się bardzo często. Czytaj więcej



III miejsce: Lawa wypływa z krateru. Kolejna erupcja na Stromboli

Autor: ~Maciej

Do silnej erupcji doszło na włoskiej wyspie Stromboli. Do morza zaczęły wpadać duże fragmenty skał, a nad jego powierzchnią uniosła się ogromna chmura dymu i popiołu. Turyści i mieszkańcy uciekali w panice. Niecodzienne zjawisko obserwował również Reporter 24. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

