Mroźna natura wzbudziła ciepłe emocje. Wybraliście materiał tygodnia

Mimo że to zapowiedź nieuchronnie zbliżającego się chłodu, to właśnie zdjęcia marznącej natury spodobały Wam się w tym tygodniu najbardziej i zdobyły tytuł materiału tygodnia. Na drugim miejscu uplasowało się niepokojące widmo Brockenu, zauważone na Podkarpaciu. Trzeci stopień podium należy z kolei do nagrania, na którym widać nieodpowiedzialne zachowanie pieszej, która mimo opuszczonego szlabanu wbiegła na tory, tuż przed nadjeżdżającym pociągiem. Zwycięzcy i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

I miejsce: Ostatnie oznaki lata w mroźnych szponach jesieni

Zima zbliża się nieubłaganie. Widać ją na zdjęciach, które przysyłacie na Kontakt 24. Malowniczą walkę pór roku uchwycił LensTravel. Zobacz więcej

II miejsce: Uważano, że zwiastuje śmierć. Widmo Brockenu na Podkarpaciu

Reporter 24 o poranku na Podkarpaciu zaobserwował rzadkie zjawisko optyczne, któremu może sprzyjać mglista aura. Niezwykłe zdjęcie przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: Jedzie pociąg, kobieta chce przebiec przez tory. "Przerażenie po prostu"

- Rogatki i czerwone światła nie pomogą, jeśli zawodzi rozsądek - mówi Mirosław Siemieniec z PKP PLK o sytuacji nagranej na przejeździe kolejowym w Pruszkowie pod Warszawą. Kobieta, mimo opuszczonego szlabanu i nadjeżdżającego pociągu, próbowała przebiec przez tory. Maszynista zachował czujność i zaczął trąbić. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

