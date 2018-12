Halo w Sudetach. Mamy zwycięzcę

Głosowanie na materiał tygodnia zakończone. Najbardziej urzekło Was nagranie przedstawiające efekt halo nad Sudetami. Na drugim miejscu uplasował się film, na którym widać blokowanie przez ciężarówkę karetki wiozącej wątrobę do przeszczepu. Wyróżniliście także bajeczne zdjęcia z Karkonoszy. Gratulujemy i dziękujemy za wszystkie materiały.

I miejsce: Halo nad Sudetami

Autor: ~Andrzej Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

- Pierwszy raz w ciągu 40 lat życia zobaczyłem to na żywo - cieszył się Reporter 24. W niedzielę jego oczom ukazał się niezwykły widok. Zjawisko halo, które miał szczęście zobaczyć, można było podziwiać w Masywie Śnieżnika, w Sudetach. Swoje nagranie i zdjęcie przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: Kolejny blokował pędzącą karetkę. "Co ci to dało, idioto?"

Autor: ~Bogusław Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Pędzili dwupasmówką, wieźli wątrobę do przeszczepu. Kierowca karetki transplantacyjnej na sygnale musiał hamować, bo po lewym pasie jechała ciężarówka, której kierowca nie ustąpił ambulansowi, chociaż mógł. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: "Chmury nie zapowiadały spektakularnych widoków". Bajeczne zdjęcia z Karkonoszy

Góry, śnieg i aparat to dobre połączenie. Dowodem na to są zdjęcia z Karkonoszy, które przysłał do nas pan Rafał. Jak przyznał, na początku pogoda nie zachęcała do wędrówki, ale trudno zaprzeczyć, że było warto. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. W poprzednich głosowaniach na "materiał tygodnia" zwyciężyli:

