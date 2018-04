Pękająca opona, auto między rogatkami czy zagubiona foczka? Wybieracie materiał tygodnia

Przyglądaliście się zabawie niedźwiedzia, odnaleźliście zagubioną foczkę, z czujnością obserwowaliście dziki biegające po placu zabaw. Byliście świadkami niebezpiecznych sytuacji na drogach i na przejeździe kolejowym. Informowaliście nas o burzach, relacjonowaliście z parady kwiatów. Teraz czas wybrać materiał tygodnia. Głosujcie!

Który materiał był najlepszy w ostatnim tygodniu? Niedźwiedź bawił się ze zwiedzającymi

Parada Kwiatów w Holandii

Dziki na placu zabaw

"Baby foczka" zgubiła mamę

Pędził przez pasy na czerwonym

Padało i grzmiało u Reportera 24

Pękła opona w jadącej cysternie

Niedźwiedź bawił się ze zwiedzającymi

Autor: ~olczyk odtwórz

Niedźwiedzie polarne to kontaktowe zwierzęta. Reagują na swoje imiona, lubią zabawę. Przekonali się o tym odwiedzający warszawskie zoo, gdy mieszkający w nim niedźwiedź zachęcał ich do wspólnej gry oponą. Sytuację zarejestrowała Reporterka 24, a nagranie przesłała na Kontakt 24. Czytaj więcej





Parada Kwiatów w Holandii

Autor: ~Janusz Wysłane z telefonu Materiał wysłany z telefonu odtwórz

Reporter 24 zabiera nas w niezwykłą podróż - do Holandii na jedyną w roku Paradę Kwiatów. To tam w ten weekend można podziwiać ogromne platformy ozdobione kwiatami, ludzi w kolorowych strojach, do tego maszerujące i jadące na rowerach orkiestry. Widok był niesamowity - mówi pan Janusz, a na dowód przesyła nagrania. Zobaczcie sami! Czytaj więcej





Dziki na placu zabaw

Autor: ~Janusz

Dwa dziki wkroczyły na plac zabaw, przeganiając przestraszone dzieci. Mieszkańcy starali się przepędzić zwierzęta, niektórzy robili im zdjęcia. - Dzikom to jednak nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie, dobrze się bawiły - relacjonował pan Janusz. Nagranie i zdjęcie z Olsztyna otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej





"Baby foczka" zgubiła mamę

Autor: ~windhunter

- To była taka baby foczka. Miała 50-70 centymetrów – opisuje Reporter 24. Windsurfer spotkał ją przy plaży na Helu. Była zagubiona i przestraszona. Trafiła do Stacji Morskiej na Helu. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Pędził przez pasy na czerwonym

Autor: ~Marcin odtwórz

Czerwone światło, środek dnia. Dwóch kierowców się zatrzymuje, a trzeci nie zamierza. Na pasach pojawiła się dziewczynka. W ostatniej chwili odskakuje przed pędzącym autem. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie z niebezpiecznej sytuacji w Warszawie. Czytaj więcej

Padało i grzmiało u Reportera 24

Poniedziałkowe popołudnie w Polsce obfitowało w burze. Miejscami towarzyszyły im silne opady deszczu i porywy wiatru. Zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej





Pękła opona w jadącej cysternie

Autor: ~Adam odtwórz

Spokojna jazda pustym lewym pasem trasy S1 w kierunku Mysłowic (Śląskie). Obok żona, z tyłu małe dzieci. Cysterna z prawej. Już się zbliżali do kabiny. I nagle huk. Dym. Krzyk. W cysternie pękła opona. - Już nas miażdżyła - opowiada kierowca. Nagranie przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Samochód zatrzymał się za rogatkami

Autor: ~Marek odtwórz

Widać było świecące się czerwone światło, mimo to kierowca samochodu zatrzymał się już za rogatkami. Chwilę później szlaban się zamknął, a następnie pociąg przemknął tuż przed maską auta. - Ugrzązł na tym przejeździe, bo myślał, że zdąży przejechać przed zamknięciem rogatek i przed pociągiem. To lekkomyślne i niepoważne - twierdzi pan Marek, który przesłał na Kontakt 24 nagranie tego zdarzenia. Czytaj więcej

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

