"Elka" na czerwonym, tańczący policjant czy uratowana sarna? Głosujcie

Nadszedł czas na głosowanie na najlepszy materiał sierpnia. Waszą szczególną uwagę przyciągnęły konie i łabędzie, które blokowały przejazd samochodów. Zwróciliście uwagę na akcję ratowania sarny z nieczynnej studni. Waszym obiektywom nie umknęły też zalane ulice, czy deszcz Perseidów. Zaniepokoiła Was brawurowa jazda kierowcy "eLki", rozbawił Was policjant tańczący na festiwalu Notting Hill. Ujęło Was pożegnanie, jakie Szwedzi zgotowali polskim strażakom. Pora zagłosować. Wybierzcie najlepszy materiał sierpnia.

Który materiał był najlepszy w ubiegłym miesiącu? Blokują drogę, nie odstraszają ich nawet ciężarówki

Tak żegnano polskich strażaków w Szwecji

"Łzy świętego Wawrzyńca" spadały z nieba

"To było takie sarnie dziękuję. Miłe uczucie"

Dywany z gradu, zalane ulice. Pogodowy armagedon

"Elka" skręciła na czerwonym ze złego pasa. "Błąd instruktora"

Jechali na wczasy, drogę zagrodziły im konie

Blokują drogę, nie odstraszają ich nawet ciężarówki. "Są tu bardzo często"

Autor: ~Maria odtwórz

Rodzina łabędzi zatrzymała się przed fotoradarem i odpoczywała na krajowej "92" w Torzymiu (Lubuskie). Ptaki zablokowały ruch, dlatego auta musiały zwalniać i je omijać. Do zmiany pasa łabędzie przekonało dopiero trąbienie jednego z kierowców. - To droga wylotowa, ruch jest bardzo duży i nie trudno tu o nieszczęście - zaznaczyła Reporterka 24, od której otrzymaliśmy nagranie. Czytaj więcej





Tak żegnano polskich strażaków w Szwecji. "Cieszymy się, że wracamy do domu"

Autor: ~Karol_Raczkowski Wykorzystany w serwisie Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Cieszymy się, że wracamy do domu i do naszych rodzin; po drodze żegnali nas Szwedzi, w porcie uroczyście pożegnała nas Polonia - powiedział dowódca polskich strażaków w Szwecji młodszy brygadier Michał Langner z KG PSP. Do Polski strażacy wrócili w poniedziałek rano. Na Kontakt 24 otrzymujemy nagrania z pożegnania strażaków, a także ich przejazdu. Czytaj więcej

"Łzy świętego Wawrzyńca" spadały z nieba

Noc z 12 na 13 sierpnia była niezwykle magiczna. Swoje maksimum miały Perseidy. Wycelowaliście w niebo swoje aparaty. Zdjęcia między innymi z Małopolski otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

"To było takie sarnie dziękuję. Miłe uczucie"

Autor: ~Renata Na Antenie Polecane przez nas Redakcja Kontaktu 24 szczególnie poleca

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

- Niczego nie słyszałem. Gdyby nie żona, to nie miałbym czego ratować - opowiada pan Zbyszek. Do nieczynnej studni włożył drabinę, i to dzięki niej na powierzchnie wyciągnął sarnę. Akcję ratowniczą nagrała żona, a nagranie z miejscowości Górki (Łódzkie) otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej





Dywany z gradu, połamane drzewa, zawalony komin. Pogodowy armagedon

Autor: ~Brzeziny bez cenzury Na Antenie odtwórz

W związku z burzami, które przeszły w nocy z 24 na 25 sierpnia, sobotę straż pożarna interweniowała 553 razy. Jedna osoba została lekko poszkodowana. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy materiały między innymi z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, pomorskiego, mazowieckiego i śląskiego. Czytaj więcej

"Elka" skręciła na czerwonym ze złego pasa. "Błąd instruktora"

Autor: ~kuka Na Antenie Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Samochód nauki jazdy zatrzymał się na czerwonym świetle. Nagle z pasa jazdy na wprost, skręcił w lewo, mimo że światło się nie zmieniło. Sytuacja została zarejestrowana w Poznaniu, a nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Jechali na wczasy, drogę zagrodziły im konie. "Szły jak u siebie"

Autor: ~Ulawka odtwórz

- Szły jak u siebie. Pewnie wracały do domu - stwierdził z rozbawieniem pan Łukasz, któremu drogę zagrodziło stado koni. By ich nie spłoszyć, mężczyzna jechał z patrolową prędkością. Nagranie z Grzmiącej (Mazowieckie) przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Policjant tańczył podczas Notting Hill Carnival. "Było mnóstwo ludzi, fantastyczna zabawa"

Autor: ~Andrzej Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Zabawa w zachodnim Londynie jest drugim co do wielkości karnawałem po Rio de Janeiro i zarazem największym w Europie. Nic dziwnego, że nie zabrakło na niej naszych Reporterów 24. W tym roku zaostrzono środki ostrożności, imprezę ochraniało ponad 13 tysięcy policjantów. Ale kto powiedział, że podczas pracy nie mogą biesiadować? Taniec jednego z funkcjonariuszy oraz nagrania z parady otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

***



Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24. Reporterzy 24 - liczymy na Was!

