Wzruszały, szokowały, bawiły do łez. Wybierzcie materiał roku

Tysiące relacji i zdjęć. Tysiące nagrań widzów. To Kontakt 24 w 2018 roku. Wiele materiałów pokazywaliśmy na naszym portalu i antenie TVN24. Teraz nadszedł czas, by wybrać najlepszy materiał ubiegłego roku. Wśród nominowanych znalazło się 12 relacji, które w każdym miesiącu zdobyły najwięcej głosów internautów. To, które z nagrań zostanie materiałem roku, zależy tylko od was. Zagłosujcie w naszej sondzie.

Materiał stycznia: Samochód pojawia się znikąd i uderza w skodę. Chmura części na A1

Materiał stycznia: Samochód pojawia się znikąd i uderza w skodę. Chmura części na A1

Autostrada A1, okolice Łodzi, ruch niewielki. Nagle, z prawej strony wyjeżdża SUV, który z pełnym impetem uderza w tył osobowej skody. Samochód koziołkuje na poboczu w obłoku swoich części. Jak wyjaśnia policja - to kolizja. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.



Materiał lutego: "Słonina ginęła, aż sprawca został nagrany"

Dla dzikich zwierząt zima nie jest łatwym czasem. Często mają problem ze zdobyciem pożywienia i muszą wykazywać się dużym sprytem, by je zdobyć. Nie można go odmówić kunie z Leśniewa (Pomorskie). Nagranie, na którym widać zuchwałą kradzież słoniny, otrzymaliśmy na Kontakt 24.



Materiał marca: Dzik na pasach. Przechodził na zielonym świetle

Autor: ~Jasiek59 Na Antenie Wykorzystany w serwisie Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji odtwórz

Nietypowego "pieszego" zauważył Reporter 24, który przejeżdżał przez jedno z warszawskich skrzyżowań. Dzik przebiegł przez pasy zgodnie z przepisami, na zielonym świetle. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Materiał kwietnia: "Widać było, że długo walczyła o życie". Pomogli tonącej łani

Autor: ~Remigiusz Wykorzystany w serwisie Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

"No nie bój się, nie bój" - słychać na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24. W taki sposób jeden z ratowników uspokajał łanię, która niemal utonęła w Noteci w Kruszwicy (Kujawsko-Pomorskie). Zauważył ją z łodzi podczas patrolu. Zwierzę bezskutecznie próbowało uwolnić się z konarów drzewa. Na nagraniu widać, że było wyczerpane, a ratunek przyszedł w ostatniej chwili.





Materiał maja: "Mała, czarna kulka" na ruchliwej ulicy. Zatrzymał się i uratował kotka

Autor: ~Waras Na Antenie Wykorzystany w serwisie Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Wysiada z auta, pochyla się nad jezdnią i podnosi... kotka - Zobaczyłem, że na lewym pasie leży mała, czarna kulka. Podjechałem kawałek, zahamowałem - opowiada pan Łukasz, który uratował zwierzaka. Całą sytuację nagrała kamera w jego samochodzie.



Materiał czerwca: "Czy ta przyjaźń ma szansę?". Owczarek zaopiekował się zajączkiem

Autor: ~Marcin Na Antenie Wykorzystany w serwisie Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji odtwórz

W domu Reportera 24 w Piskórce pod Warszawą pojawił się zajączek. W pysku przyniósł go owczarek Jogi. Pan Marcin wyniósł jednak zwierzaka do lasu, ale ten sam do nich wrócił. - Mój pies zaczął się opiekować zajączkiem, bronił go, a nawet nie pozwalał dotykać - opowiada. I przesyła zdjęcia i nagrania, na którym widać, jak Jogi nie spuszcza zajączka z oczu.





Materiał lipca: Szopy na drzewie. "Kto wam pozwolił przyjść do mnie mieszkać?"

Autor: ~Ewa Wykorzystany w serwisie Polecane przez nas Redakcja Kontaktu 24 szczególnie poleca

Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji odtwórz

Najpierw lis i kuny, teraz szopy zawitały na posesję Reporterki 24 w Brożku (Lubuskie). Zwierzaki znalazły schronienie na jednym z drzew. "Co ja mam teraz z wami zrobić, kochani? Kto wam tu pozwolił przyjść do mnie mieszkać?" - mówi na nagraniu pani Ewa, która wizytą nietypowych gości pochwaliła się z redakcją Kontaktu 24.



Materiał sierpnia: "To było takie sarnie dziękuję. Miłe uczucie"

Autor: ~Renata Na Antenie Wykorzystany w serwisie Polecane przez nas Redakcja Kontaktu 24 szczególnie poleca

Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

- Niczego nie słyszałem. Gdyby nie żona, to nie miałbym czego ratować - opowiada pan Zbyszek. Do nieczynnej studni włożył drabinę, i to dzięki niej na powierzchnie wyciągnął sarnę. Akcję ratowniczą nagrała żona, a nagranie z miejscowości Górki (Łódzkie) otrzymaliśmy na Kontakt 24.



Materiał września: Niezwykły pokaz ptaków. "Tańczyły nad wodą"

Autor: ~Kazimierz Duda Na Antenie Wykorzystany w serwisie Polecane przez nas Redakcja Kontaktu 24 szczególnie poleca

Top wideo Wideo, które warto zobaczyć

Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Latały po wieczornym niebie, tworząc niezwykłe, nieregularne kształty. - Po prostu zatańczyły nad wodą - tak o niezwykłym pokazie szpaków opowiadał pan Kazimierz. Ptaki krążyły, wzlatywały i opadały nad wodą, nie zdając sobie sprawy z wrażenia, jakie wywołały swoją choreografią. - Czegoś takiego jeszcze nie widziałem - podsumował Reporter 24, a nagranie ze sceną uchwyconą w Szerzynach (Małopolskie) przesłał na Kontakt 24.







Materiał października: Spragniony ptaszek pił z ręki. "Nie bał się nas. Z łatwością dał się złapać"

Autor: ~atexandrzej Wykorzystany w serwisie Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

To było niecodzienne spotkanie. Mały, szaro-zielony ptaszek z żółtą "czapeczką" odwiedził Reporterów 24. Był to zniczek zwyczajny, jeden z najmniejszych ptaków Europy. A do tego bardzo spragniony. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.



Materiał listopada: Biegł obok auta, chwilę później przeskoczył je. "Byłem w szoku"

Autor: ~Bartek Na Antenie Wykorzystany w serwisie Materiał miesiąca Najciekawszy materiał miesiąca - wybór redakcji

Materiał tygodnia Najciekawszy materiał tygodnia - wybór redakcji odtwórz

Niesamowitą sytuację przeżył Reporter 24, kiedy obok jego samochodu pojawił się jeleń. Biegł przez chwilę obok pojazdu, a następnie przeskoczył auto i ruszył w dalszą drogę. Tę niecodzienną sytuację udało się zarejestrować na trasie pomiędzy Dąbrówką a Goliną Wielką (Wielkopolskie). - Jak tylko go zobaczyłem, postanowiłem go nagrać - tłumaczył pan Bartek, a nagranie z telefonu wysłał na Kontakt 24.



Materiał grudnia: Był cały mokry, trząsł się z zimna. Wyciągnęli psa ze studzienki

Autor: ~gosia080888 Na Antenie Wykorzystany w serwisie Polecane przez nas Redakcja Kontaktu 24 szczególnie poleca

Materiał roku Najciekawszy materiał roku - wybór redakcji odtwórz

Niewielki kundelek wpadł do kilkumetrowej studzienki, z której nie mógł się wydostać. O pomoc poproszeni zostali strażacy. Do zdarzenia doszło w okolicach Dobiegniewa (Lubuskie). Nagranie z akcji ratunkowej otrzymaliśmy na Kontakt 24.