Sprytna kuna, auto na schodach, czy niebezpieczne manewry kierowców?

Zuchwała kradzież słoniny, zaskakujący manewr kierowcy autobusu, wyprzedzanie tramwaju zakończone zderzeniem, dworzec pomylony z podziemnym parkingiem, czy może niebezpieczne ignorowanie przepisów na stołecznej ulicy? Mamy dla Was pięć propozycji, a Wy zdecydujcie, który materiał jest tym najlepszym. Głosujcie!

Który materiał był najlepszy w ubiegłym tygodniu? "Słonina ginęła, aż sprawca został nagrany"

Zagapił się lub zmienił zdanie. Zaskakujący manewr autobusu

Wjechał do przejścia podziemnego. "Myślał, że to zjazd na parking"

Piesi na pasach, czerwone światło, a oni i tak jadą

"Słonina ginęła, aż sprawca został nagrany"

Dla dzikich zwierząt zima nie jest łatwym czasem. Często mają problem ze zdobyciem pożywienia i muszą wykazywać się dużym sprytem, by je zdobyć. Nie można go odmówić kunie z Leśniewa (Pomorskie). Nagranie, na którym widać zuchwałą kradzież słoniny, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Zagapił się lub zmienił zdanie. Zaskakujący manewr autobusu

Autor: ~bxb Wykorzystany w serwisie odtwórz

Choć na skrzyżowaniu są dwa pasy do skrętu w lewo, kierowca autobusu najwyraźniej je przegapił. Nie powstrzymało go to jednak przed dokończeniem manewru w ryzykowny sposób. Nagranie z Warszawy otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Wjechał do przejścia podziemnego. "Myślał, że to zjazd na parking"

Zamiast na parking podziemny, kierowca w Łodzi wjechał do przejścia podziemnego. Przez dwie godziny musiał wciskać hamulec. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Piesi na pasach, czerwone światło, a oni i tak jadą

Autor: ~ALTONEN Na Antenie Wykorzystany w serwisie odtwórz

Od siedmiu sekund sygnalizacja pokazywała czerwone światło. Kierowca postanowił jednak przejechać. Nagranie niebezpiecznej sytuacji otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Zajechał mu drogę, tramwaj uderzył w samochód

Autor: ~Piotr Wykorzystany w serwisie odtwórz

Kierowca samochodu osobowego zajechał drogę tramwajowi w Łodzi. Efekt? Tramwaj uderzył w tył auta. Nagranie, na którym widać moment zderzenia, otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

