Wywrotka traktora materiałem tygodnia

Wywrotka traktora otrzymała najwięcej Waszych głosów (63%) i jednocześnie tytuł materiału tygodnia. Na drugim miejscu uplasowały się zapierające dech w piersiach zdjęcia marcowego garnca w lutym (21%). Wasze uznanie zdobyła także relacja z karnawału w Wenecji (9%). Zwycięzcy i wyróżnionym gratulujemy.

I miejsce: W zakręt na pełnym gazie. Ciągnik rolniczy przewrócił się na bok

Autor: ~Daniel Na Antenie Wykorzystany w serwisie

Kierowca ciągnika rolniczego przesadził z prędkością na zakręcie w Czerwonej Wodzie (Dolnośląskie). Nieubłagane prawa fizyki sprawiły, że pojazd spektakularnie przewrócił się na bok. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

II miejsce: "Typowy garniec marcowy, chociaż w lutym"

Wiał silny wiatr, a nad niektórymi regionami przeszły burze. Niektóre z nich przyniosły zapierające dech w piersiach widoki. Zdjęcia przysłaliście na Kontakt 24. Czytaj więcej

III miejsce: Bajeczne stroje i dziesiątki tysięcy widzów na karnawale w Wenecji

Luty to czas, kiedy we Włoszech odbywa się jeden z najbardziej kolorowych karnawałów na Półwyspie Apenińskim. Mowa oczywiście o Venice Carnival. To barwne widowisko przepełnione zabawą i uśmiechem przyciąga wielu widzów. Jednym z nich był Reporter 24, który pokazał naszej redakcji, jak bawili się mieszkańcy Wenecji. Czytaj więcej

***

