Brakuje euthyroxu, metformaxu, lista jest długa. "Jadę do apteki do Czech lub Niemiec"

Aptekarze rozkładają ręce, a pacjenci są bezradni. W aptekach i hurtowniach brakuje wielu leków. Na Kontakt 24 informujecie o braku eutyroxu w różnych dawkach, stosowanego w leczeniu niedoczynności tarczycy. "Od ponad trzech tygodni odbijam się od ściany. Nasz nieduży zapas już się kończy" - napisała Sylwia. "Widzę pogorszenie swojego stanu zdrowia" - dodała Marta. Macie również problemy ze zdobyciem preparatów stosowanych w leczeniu cukrzycy i środków antydepresyjnych. Lista jest o wiele dłuższa.

Naczelna Izba Lekarska apeluje do ministra zdrowia, a aptekarze ostrzegają, że zaczyna brakować preparatów dla osób cierpiących między innymi na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę, alergie i cukrzycę. Zaczyna brakować również leków onkologicznych i neurologicznych.

"Łącznie z grupą ponad trzystu leków stale zagrożonych brakiem dostępności, mamy problem z blisko pół tysiącem produktów leczniczych, niedostępnych dla pacjentów" - pisze Naczelna Izba Lekarska w liście otwartym do ministra zdrowia.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy od Was ponad 200 sygnałów. Wynika z nich, że ogromne problemy są z dostępnością eutyroxu w różnych dawkach. Jest to lek stosowany w leczeniu tarczycy. "Od tygodnia szukam choćby zamiennika i nie ma" - napisała Agnieszka.

"Odbijam się od ściany"

Pani Marta informuje nas, że lek stosuje od 15 lat. Również ma problemy, by zdobyć go w swoim mieście.

"W Kielcach nie ma euthyroxu N 25, 50, 88, 100. Syn ma wrodzoną niedoczynność tarczycy. Od urodzenia do końca życia musi przyjmować ten lek (dawka 25), a ja od ponad trzech tygodni odbijam się od ściany. Nasz nieduży zapas już się kończy. Pani farmaceutka powiedziała mi, że zamiennik - letrox nie nadaje się dla uczulonych na gluten i co teraz?" - zastanawia się Sylwia.

"W Gdańsku brakuje leku euthyrox 75 na tarczycę. Apteki otrzymują po dwa opakowania. Co ma zrobić pacjent z chorobą tarczycy, jeśli nigdzie nie uda mu się kupić leku?" - dodaje Elżbieta.

"W województwie dolnośląskim też brakuje euthyroxu N 50. Lek biorę od ponad 10 lat. Szukałam w całym Wrocławiu oraz ościennych gminach. Niestety bez rezultatu. Sprawa jest bardzo pilna" - to wpis, jaki w naszym serwisie umieściła pani Katarzyna.

Są problemy także z lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy. "Na całym Podkarpaciu brakuje leku na cukrzycę metformax 500 SR i zamienników. Tragedia" - napisał Tomasz.

Jakub twierdzi, że lek jest niedostępny od czerwca. "Według ministra zdrowia lekarstwo miało pojawić się na rynku, ale wciąż nie ma go w aptekach. Brak także zamienników w aptekach, a apteki informują mnie o brakach w hurtowniach" - napisał internauta, który lek próbował zdobyć w Chełmie.

"Od tygodnia nie biorę euthyroxu i metformaxu. Leków szukam od półtora tygodnia w Warszawie i Gdańsku. Widzę pogorszenie swojego stanu zdrowia" - zaalarmowała naszą redakcję pani Marta.

"Brak leku glucophage 500. Pani w aptece w Rabce Zdroju kilka tygodni temu wydała mi jedno opakowanie z informacją, że więcej jest niedostępne. Na szczęście byłam tylko przejazdem i znalazłam w innej aptece" - pisze pani Magda.

Po lek do Niemiec i Czech

Pan Piotr przyznaje, że po leki jedzie nawet za granicę. "Od tygodni nie sposób dostać w aptekach mirtazapiny, ani w oryginale, ani w generyku. Twierdzą, że nie ma w hurtowniach. To ważny lek antydepresyjny. Ja biorę od polskiego lekarza receptę, a potem jadę do apteki do Czech lub Niemiec, bo mam niedaleko. Aptekarze w Polsce rozkładają ręce" - twierdził internauta.

"Wczoraj też chciałam kupić lek levetiracetam 1000 mg. Jest to lek przeciwpadaczkowy. Jest on od kilku producentów i w różnych cenach, refundowany. Dostępny był tylko ten najdroższy. A różnica w cenach jest duża. Biorę 2 x 2000 mg dziennie. Czy od lipca zmieniły się zasady refundacji tego leku? I może dlatego zniknęły z aptek i hurtowni? Najtańszy kosztował 7 złotych za opakowanie" - to głos od Magdaleny.

Reporterka 24 o nicku AnnaS ma problem ze zdobyciem leku na cukrzycę. "Metformax SR 500. Brak w całej Warszawie, najbliżej jest w Łomży lub w Łodzi" - poinformowała.

Z informacji widzów wynika, że w aptekach i hurtowniach brakuje szczepionki na HPV. - Każdy mówi, wręcz krzyczy, żeby szczepić dzieci, a my rodzice, jak chcemy to zrobić, to brakuje szczepionek na HPV - zauważyła Monika.

"Gardasil 9, konieczne są 2 lub 3 dawki. Mnóstwo dzieci i dorosłych nie może przyjąć kolejnych dawek. W hurtowniach nikt nie wie, kiedy szczepionka będzie dostępna. Co teraz zrobić? – zastanawia się Sławek. "Kupienie szczepionki na HPV w rejonie Torunia cały czas jest nieosiągalne" - pisze Joanna.

"Takiego problemu nie było jak dotąd"

- Największy problem mamy z deficytem leków na nadczynność tarczycy, leków przeciwcukrzycowych o przedłużonym uwalnianiu, brakuje leków na regulację częstości pracy serca, niektórych preparatów przeciwalergicznych i nowotworowych na padaczkę - wyliczała Joanna Urbańska, farmaceutka i wiceprezes Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej w rozmowie z TVN24.

Jak zaznaczyła, nie przyjmowanie niektórych z tych leków przez chorych może prowadzić do tragicznych skutków. - W sytuacjach krytycznych i ekstremalnych może skutkować to zgonem - podkreśliła. - Jeśli chodzi o cukrzycę, śpiączka cukrzycowa jest bardzo dużym zagrożeniem dla życia pacjenta. Rozchwianie tarczycy rzutuje na cały organizm - tłumaczyła.

Zwróciła również uwagę na to, że nie wszystkie preparaty, które są odpowiednikami niektórych leków również nie są łatwe do zdobycia. W dodatku konkretne dawkowanie danego preparatu może być niezastępowalne, co powoduje, że chory musi ponownie udać się do lekarza, aby ten zmienił przepisane leki i ich dawki.

- Na pewno takiego problemu nie było jak dotąd. Nawarstwiły się na to na pewno różne sprawy i przyczyny, natomiast pacjentów te przyczyny niestety nie interesują. Pacjenci się boją - powiedziała. Według Urbańskiej powoduje to, że jeśli w końcu komuś uda znaleźć się poszukiwany lek, wtedy wykopuje z apteki jego zapasy. - To z kolei nakręca spiralę tego, że tych leków nie ma - podsumowała.

LISTA LEKÓW, KTÓRYCH NIE MOŻECIE KUPIĆ W APTEKACH, BĄDŹ ICH DOSTĘPNOŚĆ JEST OGRANICZONA (lista będzie aktualizowana na bieżąco):

Accupro - lek na nadciśnienie

Acenocumarol - lek przeciwzakrzepowy

Andepin - lek przeciwdepresyjny

Bactrim - lek stosowany przy zakażeniu dróg oddechowych, układu pokarmowego i przewodu moczowego

Benfogamma Forte - lek stosowany przy niedoborze witaminy B

Berodualu - lek zapobiegający stanom spastycznym oskrzeli i rozszerzający oskrzela

Bespres 160 mg - lek na nadciśnienie

Betmiga - lek stosowany przy problemach z oddawaniem moczu

Beto 150 ZK - lek na nadciśnienie

Caramlo 8 + 5 - lek na nadciśnienie

Clexane - lek przeciwzakrzepowy

Cedax – lek stosowany podczas zapalenia dolnych oraz górnych dróg oddechowych,

Depakine Chronosphere 250 - lek przeciwpadaczkowy

Efoks long 50 - lek zapobiega napadom dławicy piersiowej

Epi Pen Jr. - lek stosowany w przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub reakcji alergicznych

Euphyllin CR Retard - lek stosowany przy astmie

Euthyrox N 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125 - niedoczynność tarczycy

Elidel - lek stosowany miejscowo w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Gabitril-Tiagabinum - lek przeciwpadaczkowy

Glucobay - lek stosowany w leczeniu cukrzycy

Glucophage xr 500, 750 - lek stosowany w leczeniu cukrzycy

Hygroton - lek na nadciśnienie

Januvia - lek stosowany w leczeniu cukrzycy

Jodid - preparat stosowany w chorobach tarczycy

Kalium effervescens b/cukr - lek stosowany przy niedoborze potasu

Lamitrin m - lek przeciwpadaczkowy

Lamotrix - lek przeciwpadaczkowy

Levetiracetam Teva - lek przeciwpadaczkowy

Lignocainum U - żel do znieczulania cewki moczowej

Lokren - lek na nadciśnienie

Lotensin 5 mg - lek na nadciśnienie

Lutenyl - lek stosowany przy zaburzeniach wydzielania żeńskiego hormonu progesteron

Melatonina - lek na zaburzenia snu

Metformax 500 - lek stosowany w leczeniu cukrzycy

Mirtagen - lek przeciwdepresyjny

Neurolipon MIP 600 - lek stosowany w leczeniu cukrzycy

Nexium - lek hamujący wydzielanie kwasu solnego w żołądku

Palin - lek stosowany przy ostrym zapaleniu dróg moczowych

Paroxinor - lek przeciwdepresyjny

Polfenon - lek przeciwarytmiczny

Pradaxa - lek przeciwzakrzepowy

Protopic - lek stosowany do leczenia atopowego zapalenia skóry

Pulmicort - lek stosowany przy astmie

Purethal – preparat stosowany w leczeniu alergii

Siofor 1000 - lek stosowany w leczeniu cukrzycy

Sinemet CR 200/50 - lek stosowany przy chorobie Parkinsona



Symfaxin ER - lek przeciwdepresyjny

Suprax - lek stosowany podczas zapalenia dolnych oraz górnych dróg oddechowych

Tenox - lek na nadciśnienie

Ventolin - lek stosowany przy astmie



Vetira - lek przeciwpadaczkowy

Zoladex - lek stosowany u kobiet z rakiem szyjki macicy

