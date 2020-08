Nie tylko Warszawa zamarła. Wasze relacje z godziny "W"

1 sierpnia godzina 17 - co roku, na chwilę, Warszawa i wiele innych polskich miast, zastygają. To wyraz pamięci i hołdu dla Powstańców Warszawskich. Relacje z wyjątkowej godziny "W" przesłaliście na Kontakt 24.

Miało trwać kilka dni, trwało 63. Młodzi warszawiacy 1 sierpnia 1944 o godzinie 17 wyszli na ulice, by stanąć do nierównej walki z wrogiem. Mimo braku przygotowania i sprzętu dzielnie walczyli w powstaniu o wolność Polski. Jak co roku, również dzisiaj uczciliśmy ich pamięć.

Godzina "W"

Akcja Burza o kryptonimie Godzina W, rozpoczęła się o 17. Polska, jak co roku o tej porze, na chwilę się zatrzymuje. Słychać wycie syren, bicie dzwonów i samochodowych klaksonów. Autobusy, tramwaje i auta stają, by oddać chwałę Bohaterom.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tysięcy zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy (około pół miliona) wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Obchody Powstania Warszawskiego w Warszawie

