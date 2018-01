Kilometrowa chmura czy auto wpadające w poślizg? Wybierz materiał tygodnia

Uwieczniliście chmurę dymu na wysokości 10 kilometrów, Paryż zagrożony powodzią oraz przesłaliście nagranie auta wpadającego w poślizg. To jednak nie wszystkie propozycje w plebiscycie na materiał tygodnia. Który był najlepszy? Wybór należy do Was. Zapraszamy do głosowania!

Auto wpada w poślizg, uderza w inne. Zobacz nagranie Reportera 24

Do niebezpiecznie wyglądającego zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 1 w okolicach miejscowości Siomki (Łódzkie). Jak relacjonuje pan Zbigniew, który przysłał nagranie na Kontakt 24, nie była to jedyna kolizja, którą widział tego dnia na tej trasie. O trudnych warunkach na krajowej "1" informowała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Czytaj więcej

"Nie da się chodzić, śniegu jest po pas". Polacy utknęli w Alpach

- Miejscowość jest zupełnie odcięta od świata - relacjonowała z austriackiego Piosmes pan Artur, Reporter 24. W ostatnich dniach w Alpach sypał śnieg, wiele miejscowości zostało odciętych od świata. W tym dolina St. Leonhard, gdzie przebywali między innymi polscy turyści. Sypało również w Dolomitach czy szwajcarskim Zermacie. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Chmura dymu wysokości 10 kilometrów na zdjęciach Reportera 24

Od kilku dni filipiński wulkan Mayon straszył okolicznych mieszkańców. Władze podniosły stopień zagrożenia do poziomu czwartego oznaczającego "niebezpieczeństwo rychłej erupcji". Rozszerzono także strefę ewakuacji. Na miejscu był także Reporter 24 Grzegorz, który swoje zdjęcia przesłał na Kontakt 24. Czytaj więcej

Samochód pojawia się znikąd i uderza w skodę. Chmura części na A1

Autostrada A1, okolice Łodzi, ruch niewielki. Nagle, z prawej strony wyjeżdża SUV, który z pełnym impetem uderza w tył osobowej skody. Samochód koziołkuje na poboczu w obłoku swoich części. Jak wyjaśniała policja - to była kolizja. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24. Czytaj więcej

Paryżanie drżą przed powodzią. Poziom wody w Sekwanie rośnie

Poziom wody w Sekwanie jest wysoki i wciąż wzrasta. Zamknięto ważne stacje kolejowe. W 19 departamentach obowiązują alerty. Zdjęcia ze stolicy Francji otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Dzwonki biją, rogatki opuszczone, a oni jadą. "To skracanie sobie drogi do śmierci"

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać, jak zamknięte rogatki, migające czerwone światła i bijące dzwonki, nie przeszkodziły kierowcom pokonać przejazdu kolejowego w Milinie (Wielkopolskie). - Byłem w szoku, to czysta bezmyślność - komentował Reporter 24, który zarejestrował ten fakt. - Takie zachowanie to skracanie sobie drogi do śmierci - dodał Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP.

Byliście świadkami niecodziennego zdarzenia lub chcecie pochwalić się nietypowym hobby? Prześlijcie swoje relacje do redakcji Kontaktu 24. Wasze materiały opublikujemy na naszym portalu tvn24.pl. Zdjęcia i filmy mają szansę pojawić się na antenie TVN24.

