Zniszczone ciężarówki i ranny kierowca po wypadku na A4

Trzy samochody ciężarowe zderzyły się na A4 na wysokości Kątów Wrocławskich (Dolnośląskie). Jeden z kierowców został zabrany do szpitala. Pierwszą informację i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło przed godziną 12.



- Na wysokości Kątów Wrocławskich doszło do zderzenia trzech pojazdów ciężarowych, które kolejno na siebie najechały - powiedział kom. Kamil Rynkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Jak dodał policjant, jeden kierowca został zabrany do szpitala. Pozostałym nic się nie stało. - Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Policja prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie - zakończył kom. Rynkiewicz.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.