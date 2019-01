Zima na drogach. Reporterzy 24 o utrudnieniach

Mieszkańcy południowej części kraju zmagają się z utrudnieniami na drogach po opadach śniegu. Ostrzegają przed śliską, często oblodzoną nawierzchnią. Jak przedstawiają na zdjęciach i filmach, zimowa aura jest szczególnie uciążliwa dla mieszkańców Dolnego Śląska.

Reporterzy 24 informują o ataku zimy. Jak przedstawiają, pogoda szczególnie dała się we znaki kierowcom. Ich informacje potwierdza dolnośląska policja.

Około 50 zdarzeń drogowych

Jak powiedział starszy sierżant Dariusz Rajski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, do południa policja otrzymała około 50 zgłoszeń o zdarzeniach drogowych.

- Na szczęście wrocławianie dostosowali swoją jazdę do warunków drogowych, zdjęli nogi z gazu i w żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał. Były to same kolizje i stłuczki. Były to zgłoszenia w stylu stłuczony reflektor, wgnieciona karoseria - powiedział Dariusz Rajski.

Oblodzony wiadukt

Z utrudnieniami zmagali się także kierowcy autobusów.Jak poinformowała Agnieszka Korzeniowska, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji we Wrocławiu na wiadukcie przy ul. Klecińskiej problemy miały autobusy linii 136 i 134.

- Kierowca autobusu 136 wymijając innych kierowców musiał zwolnić. Ta sytuacja trwała kilka minut. Ze względu na warunki panujące na drogach i bezpieczeństwo pasażerów, kierowca wykonał manewr powoli. Zablokował na kilka minut drogę, ale manewr zakończył się sukcesem - poinformowała Agnieszka Korzeniowska.

Z kolei autobus linii 134 ruszył po interwencji służb porządkowych i piaskarki.

- Autobus linii 134 na swojej trasie napotkał inny wypadek, który miał miejsce na tej drodze. Kierowca autobusu zwolnił i przy manewrze wymijania innych pojazdów, zatrzymał się przed wjazdem na wiadukt. Po zatrzymaniu się, nie mógł ruszyć ze względu na panujące warunki na drodze. Wiadukt był oblodzony, a autobus miał jechać pod górę. To zdarzenie wymagało interwencji piaskarki, która musiała zasypać drogę. Nie było żadnych osób poszkodowanych - dodała Agnieszka Korzeniowska.

