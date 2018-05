Zderzyli się na zakręcie, zjechali do rowu. Ranni, śmigłowiec na pomoc

Niebezpieczny wypadek w Karłowcu (Dolnośląskie). Prawdopodobnie w wyniku wymuszenia pierwszeństwa na zakręcie, osobowy mercedes zderzył się z terenowym nissanem. Trzy osoby trafiły do szpitala, do jednej z nich wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Zgłoszenie o zdarzeniu służby otrzymały po godzinie 15. - Na zakręcie kierowca mercedesa prawdopodobnie wymusił pierwszeństwo przejazdu, co doprowadziło do zderzenia z terenowym nissanem - relacjonował nadkomisarz Krzysztof Zaporowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śląskim doprecyzował, że w wyniku zderzenia oba pojazdy zjechały do rowu.

- Przy pomocy sprzętu hydraulicznego z nissana musieliśmy wycinać jedną osobę - poinformował strażak.

Do szpitala przetransportowano trzy osoby. Dwie zostały zabrane karetką, natomiast po trzecią osobę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.