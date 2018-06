Zderzenie autokaru z ciężarówką. Wśród rannych dzieci

Zderzenie autokaru przewożącego dzieci z samochodem ciężarowym. Do wypadku doszło na zakopiance w miejscowości Tenczyn. Jak podają służby, poszkodowanych zostało 40 osób, sześć osób jest ciężko rannych. Autokar wiózł dzieci wracające z zielonej szkoły w Zakopanem do Warszawy. Pierwszą informację i zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Informację potwierdził starszy sierżant Dawid Wietrzyk z myślenickiej policji.

- O godzinie 10.55 na drodze krajowej nr 7, w miejscowości Tenczyn doszło do zderzenia autobusu z samochodem ciężarowym. Autobus wracał z Zakopanego do Warszawy, wiózł 42 dzieci i czworo opiekunów - powiedział policjant. Jak dodał, dzieci jadące pojazdem to uczniowie VII klasy szkoły podstawowej. Dzieci wracały z zielonej szkoły.

- Prawdopodobnie jeden z kierowców zjechał na przeciwległy pas i tak doszło do zderzenia czołowego lub czołowo-bocznego. Czynności ustalające przyczyny wypadku będą trwały, teraz skupiamy się na akcji ratunkowej - dodał policjant.

Wielu rannych

- Trwa wyciąganie osób z autobusu, segregowanie poszkodowanych według stopnia obrażeń. Poszkodowani są kierowcy obu pojazdów, opiekunowie i oczywiście dzieci - relacjonował policjant.

Jak dodał, najpoważniej rannych jest sześć osób. To czworo dzieci i kierowcy autokaru i samochodu ciężarowego. Zostali już przetransportowani do szpitali. Kierowca autokaru był nieprzytomny.

- Wszystkie służby są na miejscu, cały czas dojeżdżają kolejne - informował st. sierż. Wietrzyk.

Pogotowie i śmigłowce LPR w akcji

Joanna Sieradzka, rzeczniczka Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego poinformowała, że poszkodowanych zostało 40 osób, w tym sześć ciężko. Na miejsce pojechało siedem zastępów ratownictwa medycznego i pięć śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby wspiera także śmigłowiec wojskowy. W akcji uczestniczy też policja i straż pożarna.

Poszkodowani w wypadku są opatrywani przez ratowników. Postawiono dla nich namiot, w którym mogą na razie odpocząć i schować się przed słońcem. Otrzymują również napoje chłodzące. Na miejsce jedzie psycholog.

- Na zakopiance są już samorządowcy. Poprosiliśmy ich o pomoc w przetransportowaniu dzieci do jednej z pobliskich szkół. Niewykluczone, że stamtąd będą je odbierać rodzice. Sytuacja jest dynamiczna - powiedział Marian Rokosz, rzecznik myślenickiej straży pożarnej.

Nie wiadomo jak długo potrwają utrudnienia w okolicach Tenczyna. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wyznaczono objazd przez Mszanę Dolną.

