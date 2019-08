Zawracał korytarzem życia. Uderzył w radiowóz

O tym, że z korytarza życia powinny korzystać tylko służby jadące do wypadku, przekonał się jeden z kierowców, który takim korytarzem postanowił zawrócić. W trakcie manewru wjechał w radiowóz, który jechał do zderzenia trzech samochodów osobowych. Pierwszą informację i zdjęcia z drogi Lębork - Łeba (Pomorskie) otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 13 na drodze wojewódzkiej numer 214.



- Radiowóz jechał na zdarzenie, które miało miejsce w kierunku Łeby. Kierowca mercedesa wykonał manewr zawracania korytarzem życia i uderzył w radiowóz, czyli samochód uprzywilejowany na sygnałach świetlnych i dźwiękowych - przekazała aspirant sztabowa Magdalena Zielke, zastępca oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Kierowca ukarany mandatem

Jak doprecyzowała policjantka, w zdarzeniu z udziałem radiowozu nic się nikomu nie stało. Mercedesem podróżowały trzy osoby, a jego kierowca został ukarany mandatem w wysokości 400 złotych.



- W tym pierwszym zdarzeniu, do którego jechał radiowóz, zderzyły się trzy samochody. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jadący oplem nie zachował szczególnej ostrożności i odległości na drodze, i uderzył w jadącego przed nim volkswagena passata. Ten, siłą uderzenia, wjechał w volkswagena bora - mówiła asp. szt. Zielke.



- To zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek, ponieważ jedna osoba trafiła do szpitala z obrażeniami. Na badania pojechało też troje dzieci - dodała.



Policja prowadzi czynności wyjaśniające pod nadzorem prokuratora.