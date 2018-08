Wykoleiła się lokomotywa pociągu pasażerskiego

Pasażerowie pociągu PKP Intercity z Wrocławia do Gdyni utknęli w okolicach miejscowości Twardogóra (Dolnośląskie), po tym jak lokomotywa ich składu wykoleiła się. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Lokomotywa pociągu pasażerskiego wykoleiła się po godzinie 17.40 na trasie Grabowno Wielkie - Twardogóra Sycowska. – Lokomotywa najechała na kupkę kamieni usypaną na torowisku. Teraz stoi przechylona – relacjonował pan Bartek, jeden z pasażerów pociągu.

Jak przekazało PKP Polskie Linie Kolejowe, była to lokomotywa pociągu PKP Intercity relacji Wrocław Główny - Gdynia Główna.

- Lokomotywa dalej stoi na torach, natomiast żaden z wagonów z pasażerami nie wykoleił się. Z racji tego, że to szlak jednotorowy wstrzymany jest ruch pociągów na tym odcinku - mówiła po godzinie 18 redakcji Kontaktu 24 Magdalena Janus z zespołu prasowego PKP. Jak zaznaczyła, pociąg jechał wolno, a żadnemu z pasażerów nic się nie stało.

Pociąg ruszy w dalszą podróż

Jak przekazał po godzinie 20.30 Mirosław Siemieniec, rzecznik Polskich Kolei Państwowych, na miejsce dojechała już lokomotywa, która przyłączana jest do składu. Razem z czterema wagonami wyruszy w dalszą podróż z pasażerami. - Dojechały już służby techniczne, prace nad przywróceniem ruchu trwają. Mogą potrwać do późnych godzin nocnych, niewykluczone, że nawet do rana. W tej chwili jednak najważniejsze jest dla nas zapewnienie dalszej podróży pasażerom.



Przyczyny wykolejenia się lokomotywy wyjaśniać będzie komisja kolejowa.