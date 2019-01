Wybuch gazu w domu, zawalił się garaż. Ofiara śmiertelna

55-letni mężczyzna zginął w wyniku wybuchu, do którego doszło w domu jednorodzinnym w Gliwicach. Do eksplozji doszło w garażu, w wyniku ulatniającego się gazu prawdopodobnie z butli z acetylenem. Z pomieszczenia strażacy wynieśli kolejnych sześć butli. Pierwszą informację i nagranie otrzymaliśmy od serwisu infogliwice.pl.

Autor: ~infogliwice.pl odtwórz

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano przy ulicy Daszyńskiego w garażu domu jednorodzinnego. Jak mówił brygadier Dariusz Mrówka z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gliwicach, przyczyną wybuchu był gaz, który najprawdopodobniej ulatniał się z butli z acetylenem, używanej do spawania. - Nie są to jednak potwierdzone informacje - przekazał.

- Strażacy wynieśli z garażu także sześć butli: dwie z argonem, dwie z propan-butanem i dwie z acetylenem. Zostały one szczelnie zakręcone. W pomieszczeniu znaleziono również kilka zestawów spawalniczych - powiedział.

Poza całkowicie zawalonym garażem, pozostała konstrukcja budynku nie została naruszona, choć z okien na parterze wypadły szyby.

Nie żyje 55-latek

W czasie eksplozji w domu znajdowały się cztery osoby. 55-letni mężczyzna był w garażu, pozostali domownicy w pozostałej części domu. Mężczyzna zginął na miejscu. Rodzina podała, że był spawaczem.

- Acetylen ma charakterystyczny zapach, a zmarły mężczyzna powinien go znać, dlatego okoliczności śmierci 55-latka wyjaśni policja - przekazał brygadier Mrówka.

Pozostałym trzem osobom nic się nie stało. Opuścili budynek samodzielnie. Po wybuchu na pewien czas ewakuowano mieszkańców sąsiednich budynków.

W akcji uczestniczyło 11 zastępów strażackich, a także policjanci, służby gazownicze i energetyczne.