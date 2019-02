"Wesoło tam, na tej ulicy". Awaria oświetlenia z efektem disco

- Weekend w Koszalinie zbliża się wielkimi krokami - żartował pan Marcin. Podczas porannej podróży do pracy w oczy Reportera 24 rzucił się niecodzienny widok. Jak porównywał, na jednej z ulic latarnie migały jak w rytmie disco. Nagranie z Koszalina (Zachodniopomorskie) przesłał na Kontakt 24.

Autor: ~MW_71 odtwórz

Reporter 24 przejeżdżał dziś przed godziną 7 ulicą Bohaterów Warszawy.

- Jak zobaczyłem, co się tam dzieje, zatrzymałem się i nagrałem to „disco”. Pierwszy raz widziałem coś takiego. Wesoło tam na tej ulicy. Weekend w Koszalinie zbliża się wielkimi krokami - żartował pan Marcin.

Jak relacjonował, na odcinku około pół kilometra widać było sznur migających latarń. - Nie wiem, coś nie zagrało. Wiem, że miasto wymienia oświetlenie na energooszczędne. Może to efekt takiej wymiany? Może wymieniano je zeszłej nocy? Albo to jakaś awaria - zastanawiał się Reporter 24.

Nie dyskoteka, ale usterka

Wątpliwości pana Marcina rozwiał Robert Grabowski, dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Koszalina. Okazuje się, że miganie świateł wynika z awarii zegara astronomicznego. Jest to urządzenie, które steruje włączaniem i wyłączaniem oświetlenia.

- Rzeczywiście, mamy awarię w rejonie ulic Bohaterów Warszawy, Mieszka I i Szczecińskiej. Trzeba było zainstalować tam zegar do ręcznego sterowania oświetleniem. Ten system będzie działać do czasu usunięcia awarii. Nie wiadomo jednak, kiedy to się stanie - powiedział Robert Grabowski.

Jak dodał, rząd latarń jest podpięty pod jedną instalację. - To dlatego światła nie załączały się jednocześnie. Stąd efekt disco - zażartował Robert Grabowski.