Ustawił samochód blisko torowiska i zderzył się z pociągiem

Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym na remontowanym przejeździe kolejowym w Wilkowicach (Wielkopolskie). Okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło około godziny 17:30.

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu pociągu relacji Katowice - Ustka z samochodem ciężarowym na remontowanym przejeździe kolejowym w Wilkowicach - przekazała młodsza aspirant Daria Żmuda, pełniąca obowiązki oficer prasowej Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

"Nie zachował należytej ostrożności"

Poinformowała, że ciężarówka należała do ekipy remontującej przejazd. - Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze ustalili, że kierowca ciężarówki był jednym z wykonawców remontu i ustawił pojazd zbyt blisko torowiska, na skutek czego doszło do zderzenia - wyjaśniła.

Policjantka dodała, że zarówno kierowca, jak również maszynista pociągu byli trzeźwi i w zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. - Kierowca ciężarówki odpowie za niezachowanie należytej ostrożności poza drogą publiczną, czyli z artykułu 98 Kodeksu wykroczeń - powiedziała mł. asp. Żmuda.

- To, co wiemy na obecną chwilę, to że komisja wyjaśnia okoliczności zderzenia, incydentu, do którego doszło na szlaku Leszno - Stare Bojanowo, dlaczego samochód ciężarowy wykonawcy prac budowlanych znajdował się zbyt blisko toru - przekazał Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przed godziną 19 zapewnił również, że na trasie trwają przygotowania do wznowienia ruchu pociągów.