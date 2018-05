Turyści utknęli na Ibizie. "Linie lotnicze podstawiły za mały samolot"

Grupa ponad 30 turystów musiała czekać kilka godzin na podstawienie drugiej maszyny na lotnisku na hiszpańskiej Ibizie po tym, jak linie lotnicze podstawiły za mały samolot. Small Planet zapewnia jednak, że turyści wzbili się już w powietrze i lecą w kierunku Warszawy. Pierwszą informację o problemach z powrotem do kraju otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Samolot linii Small Planet odleciał z Ibizy do Warszawy po godzinie 11:10. Jedną z osób, które miały lecieć maszyną, była pani Monika. Jak mówiła, podczas oczekiwania w kolejce do boardingu rezydentka biura podróży TUI Polska poinformowała ich, że nie wszyscy zmieszczą się do samolotu.

– Powiedziano nam, że linia lotnicza podstawiła za mały samolot, mimo że mieliśmy wcześniej wykupione miejsca – relacjonowała kobieta.

Według wiedzy pani Moniki, na lotnisku zostały 32 osoby. – Dostaliśmy vouchery na kwotę 10 euro i powiedziano nam, że o 14:20 zostanie dla nas podstawiony drugi samolot – opisywała sytuacje.

W rozmowie z redakcją Kontaktu 24 pani Monika przyznała również, że dopiero około godziny 15 pojawiła się nadzieja na powrót do domu. Jednak również tym razem oczekujący nie mieli szczęścia.

- Odprawiono nas, po czym boarding został odwołany i kazano nam wrócić na lotnisko. Teraz znowu jesteśmy w autobusie i zdaje się, że tym razem uda nam się wsiąść do samolotu - mówiła po godzinie 16.

"Linie podstawiły rano za mały samolot"

Ireneusz Gołąbek z TUI Polska zapewnił, że biuro podróży wie o tej sytuacji. - Linie lotnicze Small Planet, które realizowały dla nas ten lot, podstawiły rano za mały samolot, na skutek czego grupa trzydziestu kilku osób musiała pozostać na lotnisku i oczekiwać na drugą maszynę - poinformował.

- Z moich informacji wynika, że ci klienci już za chwilę wylecą z Ibizy - zapewnił po godzinie 16.

Skontaktowaliśmy się także z Tomaszem Ostojskim z linii Small Planet. - Ze względu na problemy operacyjne został podstawiony mniejszy samolot, a dodatkowy samolot przyleciał po wspomnianą poniżej grupę - poinformował.

I zapewnił, że samolot z turystami jest już w powietrzu i leci w kierunku Warszawy.