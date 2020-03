"Taka niespodzianka o poranku". Sypnęło śniegiem

Wiosna zaskoczyła internautów, serwując im najmniej wiosenny element pogody. W nocy z soboty na niedzielę w kilku zakątkach Polski spadł śnieg. Między innymi mieszkańcy województwa łódzkiego i pomorskiego za oknami zobaczyli dziś rano zabielone trawniki i jezdnie. Zdjęcia białego puchu na dachach, podwórkach, drzewach i samochodach otrzymujemy od Was na Kontakt 24.

Autor: ~DzikiWiatr Wykorzystany w serwisie Autor: ~DzikiWiatr 1/2 Autor: DzikiWiatr

2/2 Autor: DzikiWiatr "Gdynia. Cztery stopnie na minusie dzisiaj o 6 rano. Psy już zapomniały co to śnieg, więc nie chciały wyjść na dwór"

Niektórzy z Was informowali, że to pierwszy śnieg, jaki widzieli w swoich miastach od bardzo dawna. Inni zwracali uwagę, że nawet ich domowe zwierzaki zaprotestowały przed wyjściem na poranny spacer.

Reporterka 24 Anna wysłała nam zdjęcie zaśnieżonego ogrodu i napisała tak: "Szósta rano, taki widok w Gdyni. Zimno, cztery stopnie na minusie. Nawet psy zapomniały, co to śnieg i nie chciały wyjść do ogrodu".

Z kolei Janusz z Piotrkowa zgłosił, że uśpiona dotychczas zima dopiero teraz dała o sobie znać. "Czuło się już nadchodzącą wiosnę, ale zima, której nie było widać w styczniu i lutym, teraz obudziła się i straszy" - napisał.

A jak jest u Was? Czekamy na Wasze zdjęcia i nagrania wiosennego śniegu.

Autor: ~Adam Wykorzystany w serwisie "Kaszuby w śniegu"