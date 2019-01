Spłonął dom. Jego mieszkańcy stracili dach nad głową

12 zastępów straży pożarnej gasiło pożaru domu w Dzięgielowie koło Cieszyna (Śląskie). Ogień strawił wnętrze domu, budynek nie nadaje się do zamieszkania. Dach nad głową straciło pięć osób. Zdjęcia i informację otrzymaliśmy na Kontakt 24.

"1 stycznia około godziny 7 rano w Dzięgielowie przy ulicy Zamkowej doszło do pożaru domu. Niestety, ogień szybko objął cały budynek - napisał Reporter 24, Vifi.

Jego relację potwierdził dyżurny Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ustroniu. - Budynek składał się z dwóch części, w jednej mieszkały dwie osoby, w drugiej, będącej w trakcie remontu, trzy osoby. Nie było ich na miejscu, gdy dom zajął się ogniem. Spalił się niemal całkowicie - poinformował strażak.

Przyczyną nieszczelna instalacja grzewcza?

- W domu znajdowały się dwie osoby, które same ewakuowały się jeszcze przed przyjazdem strażaków. Policja prowadzi dochodzenie, co było przyczyną wybuchu pożaru. Prawdopodobnie była to nieszczelna instalacja grzewcza - powiedział dyżurny.

Jak dodał, mieszkańcy zniszczonego domu schronienie znaleźli u rodziny. - Budynek nie nadaje się do zamieszkania - poinformował. Na miejscu pracowało 12 zastępów straży pożarnej.