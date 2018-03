"Spełniłem marzenie życia". Niezwykła fotorelacja Reportera 24

Malownicze pejzaże, przepiękne kolory, niesamowite widoki. Reporter 24 Karol wybrał się w podróż do Patagonii w Ameryce Południowej, skąd - poza spełnionym marzeniem - przywiózł niezwykłe zdjęcia. Swoją fotorelację przesłał na Kontakt 24.

- W lutym spełniłem marzenie swojego życia i wyjechałem do mekki wszystkich fotografów - rozpoczął swoją opowieść Karol. Reporter 24 przesłał do nas relację ze swojej podróży do Patagonii, krainy geograficznej położonej na terenie Argentyny i Chile w Ameryce Południowej.

Jak powiedział, cała przygoda trwała 25 dni, podczas których 40 godzin spędził w ośmiu samolotach. - 30 000 kilometrów lotu, 3500 kilometrów samochodem, 132 kilometrów pieszo w górach z ponad 25-kilogramowym plecakiem - wyliczał.

"Przywiozłem 15 000 zdjęć"



Podczas swojej podróży Krzysztof dotarł aż do Ushuaia, czyli ostatniego miasta na południowej półkuli. - A nawet jeszcze dalej, do Parku Narodowego Ziemi Ognistej - relacjonował Karol. - Zaledwie 1000 kilometrów dalej zaczyna się Antarktyda - dodał.

- Odwiedziłem z aparatem okolice strzelistych szczytów Fitz Roy i Cerro Torre, ogromny trzeszczący lodowiec Perito Moreno, uznawany za najpiękniejszy park narodowy obu Ameryk - Torres del Paine - wymieniał niezwykłe przystanki swojej wyprawy.

Spełnianie marzenia dokumentował przy pomocy dwóch aparatów fotograficznych, a także telefonów komórkowych oraz drona. - Z wyprawy przywiozłem 15 000 zdjęć i filmów - podsumował.

