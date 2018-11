Śmiertelne potrącenie w Gdyni. „To nie pierwszy wypadek w tym miejscu"

Pomimo reanimacji, zmarła starsza kobieta potrącona przez 74-latka. Do tragicznego wypadku doszło na jednym ze skrzyżowań w Gdyni (Pomorskie). Pierwszą informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Chylońskiej i Starogardzkiej.

- Około godziny 18:50 otrzymaliśmy zgłoszenie o wypadku. 74-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki seat potrącił starszą kobietę. Niestety, mimo reanimacji, poszkodowana zmarła - powiedział komisarz Krzysztof Kuśmierczyk, oficer prasowy Komendy Miejskiego Policji w Gdyni.

Policjant dodał, że trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. - Kierowca mógł jej po prostu nie zauważyć - zaznaczył oficer prasowy.

Niebezpieczne skrzyżowanie

Słowa policjanta potwierdza relacja Sylwii, która do naszej redakcji przesłała zdjęcia z miejsca zdarzenia. - To skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu. Jest bardzo ruchliwe, a przy przecinających się ulicach są przystanki autobusowe. Przydałaby się tam sygnalizacja świetlna - przyznała Reporterka 24.