Silny wiatr uziemił samoloty. Problemy Polaków na Krecie

Z powodu silnego wiatru na lotnisku w Chanii na Krecie nie lądowały ani startowały samoloty. Od rana na wylot do kraju czekają także Polacy. Biuro podróży Rainbow zapewnia, że maszyna do Warszawy jest już w powietrzu, natomiast rejs do Katowic zaplanowany jest w nocy.

Według rozkładu tablicy odlotów loty z Chanii do Katowic i Warszawy miały odbyć się kolejno o 7:50 i 8:20.

- O 4 rano odebrano nas z hotelu i przewieziono na lotnisko. Mieliśmy przed godziną 8 wylecieć do Katowic. W nocy wiał straszny wiatr, a na lotnisku wiedzieli już o co chodzi - powiedziała w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 pani Marta, turystka z Polski.

Jak dodała, wiele samolotów wystartowało, oprócz tych do Katowic i Warszawy.

- Nikt nas o niczym nie informuje. Na lotnisku spędziliśmy kilkanaście godzin. Nieoficjalnie mówiło się, że piloci odmówili rejsu. Otrzymaliśmy vouchery na jedzenie, teraz wiozą nas do jakiegoś hotelu - relacjonowała po godzinie 17 pani Marta. Według jej wiedzy na powrót do Polski czeka około 400 osób.

"Dalej tkwimy na lotnisku"

Z naszą redakcją skontaktował się także pan Przemysław. On również miał wylecieć z Chanii o 7:50. "Lot jest opóźniony o kilkanaście godzin. Dalej tkwimy na lotnisku" - napisał.

Jak dodał, "pracownicy lotniska i biuro podróży nic nie wiedzą, rezydenci nie mają żadnych wiadomości".

"Na chwile obecną mamy zostać przetransportowani do hoteli i oczekiwać na lot, który może odbędzie się o 2 w nocy. Problem w tym, że dla połowy turystów nie ma już miejsc w hotelach. Jest to przykre, bo są tu kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi" - dodał mężczyzna.

Również pan Marek potwierdza, że powodem opóźnień jest silny wiatr. "Nadal czas wylotu nie jest znany. Silne wiatry uniemożliwiają starty i lądowania" - napisał.

Jedni już odlecieli

Na greckiej wyspie utknęli turyści między innymi z biura podrózy Rainbow Tours. - Ze względów pogodowych loty na lotnisku były niemożliwe. Operatorzy zmuszeni byli do opóźnień - powiedziała Edyta Romanowska z biura prasowego Rainbow.

- Lotnisko od rana nie przyjmowało maszyn, a te, które były w powietrzu, przekierowywane były na inne lotniska. Teraz lotnisko nadrabia zaległości. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że samolot z turystami do Warszawy jest już w powietrzu. Pasażerowie lecący do Katowic zostali zakwaterowani w hotelach, dostarczone im zostały posiłki. Lot odbędzie się o godzinie 1:30 w nocy - dodała.

Pani Marta opowiada o setkach polskich turystów, którzy utknęli na Krecie Źródło: tvn24