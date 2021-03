"Siła wybuchu wypchnęła go za okno". Ranni po eksplozji w mieszkaniu

W jednym z mieszkań w Zabrzu (Śląskie) wybuchł gaz, po eksplozji lokal zajął się ogniem. Jak przekazała straż pożarna, poszkodowane są dwie osoby. Jedna z nich, mieszkaniec lokalu w którym doszło do eksplozji, został wypchnięty przez okno siłą wybuchu. Informację oraz zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do wybuchu doszło w dwunastopiętrowym budynku przy ulicy Struzika w Zabrzu. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak przekazał starszy kapitan Wojciech Strugacz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu, w wyniku eksplozji ucierpiały dwie osoby.

Ewakuowanych 28 osób

- Do wybuchu doszło o godzinie 17:27 na drugim piętrze bloku w dzielnicy Zaborze. Poszkodowane są dwie osoby. Jedną z nich jest lokator mieszkania na drugim piętrze, w którym wybuchł gaz. Siła wybuchu wypchnęła go przez okno. Przejęło go pogotowie ratunkowe, z tego co wiem, był nieprzytomny. Druga ranna osoba to mieszkaniec innej kondygnacji. Na miejscu lądował śmigłowiec z ratownikami medycznymi, więc niewykluczone, że poszkodowani zostaną przewiezieni do szpitala właśnie tym śmigłowcem - mówił strażak.

Dodał, że ewakuowano część mieszkańców budynku. - W sumie ewakuowanych zostało dwadzieścia osiem osób. Piętnaście z nich wyprowadziliśmy klatką schodową, pięć sprowadziliśmy po drabinie. Pozostałe osoby opuściły obiekt samodzielnie - przekazał starszy kapitan Strugacz.



Zaznaczył, że ogień został szybko opanowany i ugaszony. - Na miejsce wysłano piętnaście pojazdów strażackich, ogień gasiło w sumie pięćdziesięciu strażaków - powiedział.