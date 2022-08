Auto wjechało w kolejkę wąskotorową. "Przednie koła parowozu spadły z szyn"

Jak przekazała koszalińska policja, w wyniku zderzenia samochodu osobowego z parowozem jedna osoba trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło we wsi Rosnowo (Zachodniopomorskie). Pierwszą informację oraz zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

"Kierująca samochodem marki Opel Astra na niestrzeżonym przejeździe kolejowym uderzyła w kolejkę wąskotorową, która kursuje na trasie Koszalin-Rosnowo" - napisał pan Adrian, który wysłał nam zdjęcia z miejsca zdarzenia.

Wykoleił się parowóz

Aspirant sztabowy Rafał Skoczylas z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przekazał, że do zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie.

- Informację otrzymaliśmy po godzinie 15:30. Kierująca oplem astrą wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy i uderzyła w przejeżdżający skład kolei wąskotorowej. Konkretnie, to auto uderzyło w parowóz, który ciągnął ten skład, w wyniku czego doszło do wykolejenia się maszyny. Z szyn spadły przednie koła parowozu - mówił policjant.

Dodał, że kierująca oplem była trzeźwa. - Kobieta trafiła do szpitala z urazem ręki - powiedział.

- Zaraz po wykonaniu czynności przez policjantów, na miejscu pojawili się pracownicy kolei, by ustawić parowóz z powrotem na torach - zakończył aspirant sztabowy Skoczylas.