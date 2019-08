Rusztowanie runęło na plac i samochody. Dwie osoby ranne

Dwie osoby, które pracowały przy remoncie zabytkowego pałacu w Wodzisławiu Śląskim, zostały ranne, kiedy rusztowanie runęło na plac. Jednego z poszkodowanych zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Informacje i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do wypadku doszło około godziny 14 przy ulicy Kubsza. Rusztowanie ustawiono przy remontowanym pałacu Dietrichsteinów. Kiedy na miejsce przyjechała policja, były tam już pogotowie oraz straż pożarna.

- Dwie osoby są poszkodowane. Są to osoby które pracowały w chwili zdarzenia na rusztowaniu. Jedna z nich trafiła do szpitala w Wodzisławiu, druga decyzją medyków, została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala. Nie wiemy na tę chwilę, jaki jest stan tych osób. Jedna z nich jest ciężej ranna - relacjonowała nadkom. Marta Pydych, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim.

Jak dodała policjantka, rusztowanie runęło między innymi na zaparkowane w jego okolicy samochody. - Wiemy też o trzech uszkodzonych samochodach, na które spadło rusztowanie. Na szczęście w tych samochodach nikogo nie było - mówiła nadkom. Pydych.

Badają okoliczności

Służby ustalają, co było przyczyną zdarzenia. Sytuację na miejscu ocenią biegli oraz rzeczoznawcy. - Sprawdzą, czy te rusztowania po drugiej stronie mogą pozostać, czy też trzeba je rozbierać - podsumowała policjantka.

Na miejscu pracowało dziewięć zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie.