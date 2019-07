Radiowóz na sygnale zderzył się z samochodem

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło, kiedy wóz policyjny na sygnale zderzył się z samochodem osobowym. Pierwszą informację oraz zdjęcia z Bydgoszczy otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pojazdy zderzyły się po godzinie 15.

- Na ulicy Ugory doszło do zderzenia wozu policyjnego z samochodem osobowym - przekazała podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Jak dodała, radiowóz jechał na sygnale do interwencji.

Kierująca i policjanci przewiezieni do szpitala

- Podczas wyprzedzania kierująca nissanem zmieniła pas w tym samym momencie, co radiowóz - wyjaśniła. - Ze względu na to, że była w widocznej ciąży, kobieta została przewieziona na badania do szpitala. Policjanci z niegroźnie wyglądającymi obrażeniami również pojechali na badania - poinformowała.

Na razie nie wiadomo, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek czy kolizja.