Pod prąd i na czerwonym. "Wyskoczył jak wariat, chyba mu się śpieszyło"

Niektórym kierowcom brakuje cierpliwości, o czym przekonał się Reporter 24. Na zarejestrowanym przez niego nagraniu widać, jak kierowca opla wyprzedza go pasem przeznaczonym dla ruchu w przeciwnym kierunku. Na domiar złego skrzyżowanie pokonuje mimo czerwonego światła. Nagranie z Katowic otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Autor: ~Marcin

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na skrzyżowaniu alei Korfantego z ulicą Olimpijską. Pan Marcin czekał na zmianę świateł na ulicy Olimpijskiej.

- Tam jest jeden pas, dlatego jak jeden kierowca czeka, by skręcić w prawo, to blokuje tych, którzy chcieliby skręcić w lewo. Dojeżdżałem do skrzyżowania, zatrzymałem się przed sygnalizatorem, bo się włączyło czerwone światło - relacjonował Reporter 24.



Wtedy pojawił się samochód widoczny na nagraniu. - Nagle z boku wyjechała corsa. Wyprzedziła mnie po lewej stronie, jechała pasem do jazdy w przeciwnym kierunku, przejechała przez skrzyżowanie na czerwonym świetle i skręciła w lewo. Nie widziałem osoby, która siedziała za kierownicą - mówił pan Marcin.

"Chyba mu się śpieszyło"

To ruchliwe miejsce. Aleja Korfantego jest dwupasmowa w obu kierunkach, przejeżdżają nią również tramwaje. Pan Marcin nie ukrywa zaskoczenia.

- Kierowca wyskoczył jak wariat mi z lewej strony. Nawet numerów nie widziałem. W tak ruchliwym miejscu nie spodziewałem się czegoś takiego. Chyba mu się śpieszyło. Dobrze, że nikomu się nic nie stało - podsumował.

Brak znajomości przepisów czy ignorant?

O komentarz do nagrania poprosiliśmy Arkadiusza Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

- Brak znajomości przepisów czy typowy ignorant na drodze? Oglądając ten film zastanawiam się, czy takich kierowców nie powinno się kierować na dodatkowe badania, na przykład do psychologa. Bo jak podejść do kierującego, który porusza się niezgodnie z kierunkiem jazdy i wjeżdża na skrzyżowanie z pasa przeznaczonego do zjazdu, widząc że na sygnalizatorze pasa, którym powinien się poruszać, wyświetlany jest sygnał koloru czerwonego - dziwił się Arkadiusz Kuzio.

- Policja powinna skierować wniosek do sądu o zatrzymanie uprawnień kierowcy oraz grzywnę w najwyższym wymiarze. Może taka restrykcja skłoni do przemyśleń - spuentował.