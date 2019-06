"Błyskawice otoczyły miasto". Nocny spektakl na Waszych zdjęciach

"Było spektakularnie" - komentuje Hubert z Warszawy, "1 w nocy, a wygląda na 15" - relacjonuje Allla z Warki. Zdjęcia i nagrania burz, które minionej nocy przeszły nad Polską przysłaliście na Kontakt 24. Czekamy na kolejne.

Autor: Mati Ursus "Początek armagedonu w Płońsku (Mazowieckie)"

"Około godziny 21 błyskało się co kilka sekund" - napisał do nas Reporter 24 z Łodzi. "Nie wszystko udało się uwiecznić, ale było spektakularnie" - komentuje Hubert z Warszawy. "1 w nocy, a wygląda na 15" - relacjonuje Allla z Warki.

Błyskawice rozświetlały niebo również między innymi nad Halinowem, Siedlcami, Warką czy Płońskiem.

Jak podał portal tvnmeteo.pl, przed nami kolejny upalny dzień, który może przynieść także burze.

Słonecznie, miejscami grad

Piątek w wielu miejscach kraju będzie słoneczny. Tylko w województwach wschodnich i południowo-wschodnich wystąpi przelotny deszcz, a poza tym zagrzmi.

W trakcie burz spadnie około 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach burzowych rozpędzi się do 70-90 kilometrów na godzinę. Lokalnie sypnie gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 34 st. C na Podkarpaciu. Ze zmieniających się kierunków powieje wiatr słaby i umiarkowany.

Autor: ~Rafallo "Warszawa około godziny 23"

Autor: ~TomiF "Burza nad Łodzią trwała kilka godzin, błyskawice otoczyły miasto z każdej strony. Około 21 błyskało się co kilka sekund"

Autor: karolbojar "Tak burza nadciągała nad Siedlce (Mazowieckie)"