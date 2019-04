15-latka na rowerze uderzyła w auto. "To nagranie może być przestrogą"

Rowerzystka zderzyła się z samochodem osobowym na przejściu dla pieszych w Radomiu (Mazowieckie). Trafiła do szpitala, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Moment niebezpiecznego zdarzenia zarejestrowała kamera Reportera 24.

- Jechałem samochodem ulicą Maratońską. Zobaczyłem sam moment zderzenia, widziałem, że inni kierowcy się zatrzymują, by pomóc rowerzyście. Ja jedynie poinformowałem telefonicznie policję o zdarzeniu - relacjonował moment wypadku pan Grzegorz, autor nagrania.

Na filmie, który przysłał redakcji Kontaktu 24, widać moment zderzenia rowerzystki z autem osobowym, do którego doszło w miniony wtorek około południa w Radomiu.

15-latka w szpitalu

- Kierujący autem 69-latek zderzył się z wjeżdżającą na przejście dla pieszych 15-letnią rowerzystką. Dziewczyna została przewieziona do szpitala, z tego, co wiem, nie odniosła większych obrażeń - przekazała nam sierż. sztab. Aleksandra Calik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Jak dodała, kierowca był trzeźwy.

- Został skierowany wniosek do sądu o rozstrzygnięcie tej sprawy. To, czyją winą było to zdarzenie, określi sąd - dodała sierżant sztabowa Calik.

Ku przestrodze

- To nagranie może być przestrogą dla rowerzystów. Zauważyłem, że często osoby te nie rozglądają się przed wjazdem na przejście albo na ulicę, a przecież oni nie mają szans w zderzeniu z samochodem - podsumował pan Grzegorz.