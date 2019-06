Ponad 160 strażaków w akcji. Płonęła hala

48 zastępów straży pożarnej walczyło z pożarem hali produkcyjno-magazynowej w Mikołowie (Śląskie). W budynku o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych mieściły się dwie firmy - producent kartonowych opakowań i wytwórca metalowych elementów do samochodów. Zdjęcia i nagranie z pożaru otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Informacja o pożarze hal przy ul. Żwirki i Wigury dotarła do strażaków kilka minut przed godziną 1 w nocy. Płonął kompleks produkcyjno-magazynowy o powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych.

- Część tych hal uległo spaleniu. Udało się uratować około sześciu - siedmiu tysięcy metrów kwadratowych - relacjonował st. bryg. Bogdan Jędrocha, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

W budynku znajdowały się dwie firmy - producent kartonowych opakowań oraz wytwórca metalowych elementów do samochodów.

- Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pożar był już na tyle rozwinięty, że bardzo ważnym było, by nie dopuścić do rozwoju pożaru w kierunku butli, a w zasadzie zbiorników z propanem i butanem. Był on w bezpośrednim sąsiedztwie palącej się hali - dodał Jędrocha.

Trudna akcja strażaków

Udział w akcji brało 48 zastępów, ponad 160 strażaków. Ze względu na dużą powierzchnię pożaru, konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Przez trudne warunki i duże zadymienie, strażacy pracowali w aparatach tlenowych.

- Trwa dogaszanie, akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin - po godzinie 11 poinformował mł. kpt. Jakub Gendarz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie.

W wyniku pożaru nikt nie doznał obrażeń. Przyczyny pożaru ustali policja przy udziale biegłych z zakresu pożarnictwa.

Autor: ~zaniepokojony Mieszkaniec Wykorzystany w serwisie

Wpowiedź st. bryg. Bogdana Jędrocha