Pił alkohol, a potem ruszył w miasto. Zginął inny kierowca

Pijany 25-latek o poranku wsiadł za kółko i ruszył ulicami Dąbrowy Górniczej (Śląskie). Na jednym ze skrzyżowań zderzył się z autem, wyjeżdżającym z bocznej drogi. Na miejscu zginął 77-latek. Pierwszą informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do wypadku doszło około godziny 6:20 na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Srokowskiego.

Policjanci podają, że 77-letni kierowca chevroleta wyjeżdżał z drogi podporządkowanej. 25-latek jechał ulicą Piłsudskiego. Auta zderzyły się czołowo-bocznie na prostym odcinku. Następnie chevrolet spark po uderzeniu zmienił kierunek jazdy i nieznacznie uszkodził jadącego w kierunku centrum miasta seata leona.

77-latek zginął na miejscu

- Na miejscu zginął 77-letni kierowca chevroleta - poinformował w rozmowie z nami aspirant sztabowy Mariusz Miszczyk z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej.

Okazało się również, że 25-letni kierowca opla był pijany. - Miał 1,3 promila alkoholu we krwi. Trafił on do szpitala z urazem głowy i kręgosłupa, nie miał także czucia w dolnych partiach ciała - mówił policjant.

Jak dodał, wszczęte śledztwo dokładnie wyjaśni przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej Źródło: dabrowa.slaska.policja.gov.pl