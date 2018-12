Pędził przed policją, bo nie miał prawa jazdy. Rozbił auta

Kierujący volkswagenem 29-latek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli w Gliwicach (Śląskie). Policjanci puścili się za nim w pościg, udało im się go zatrzymać dopiero w Knurowie, gdzie mężczyzna nie zapanował nad samochodem i zniszczył zaparkowane przy drodze auta. Nie miał prawa jazdy. Nagranie i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Pościg rozpoczął się przed północą z soboty na niedzielę na ulicy Pszczyńskiej w Gliwicach. Kierowca volkswagena zaczął uciekać, gdy policjanci chcieli zatrzymać go do kontroli. Chwilę później, na ulicy Bojkowskiej, do akcji dołączył drugi radiowóz.

29-latek, wielokrotnie łamiąc przepisy, jechał między innymi ulicami Płażyńskiego, Bojkowską, Korfantego. W Gierałtowicach skręcił w stronę Knurowa. Dopiero w tym mieście policjantom udało się zatrzymać uciekiniera po tym, jak na ulicy Mickiewicza uszkodził dwa samochody zaparkowane przy ulicy. Zniszczony został także volkswagen, którym jechał 29-latek.

Nie ma prawa jazdy

- Kierowca nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdów. W związku z tym będzie musiał zapłacić za uszkodzenie samochodów - powiedział podinspektor Marek Słomski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.



- Mężczyzna miał wykupione ubezpieczenie OC, ale przez to, że nie miał prawa jazdy firma ubezpieczeniowa na pewno zażąda zwrotu poniesionych przez siebie kosztów - wyjaśnił policjant.



Za ucieczkę przed policją grozi mu również do pięciu lat pozbawienia wolności.