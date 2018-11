"No to skrobiemy szyby". Mroźny poranek u Reporterów 24

Do Polski nadciąga zimowa aura. Reporterzy 24 informują nas, że nad ranem w ich miejscowościach temperatura spadła poniżej zera stopni Celsjusza. "Zamarzła woda i był szron na dachu" - poinformowała nas Jaga_. "Rano było minus 6 stopni" - napisał Misiek01. Skrobaczka do szyb poszła w ruch między innymi u Casimirusa. Czekamy na kolejne wasze zdjęcia.

W sobotę będzie pochmurno i mglisto, ale pojawią się też przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, wiejący z kierunków wschodnich, okaże się słaby i umiarkowany.

W niedzielę aura zacznie zmieniać się w zimową. Na północy, wschodzie i w centrum kraju wystąpią słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 2 st. C na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim.

A u was jaka jest pogoda? Świeci słońce, czy przywitał was mróz? Czekamy na wasze zdjęcia i filmy!

Autor: ~Misiek01 Wysłane z telefonu Materiał wysłany z telefonu "Rano w Zielonce było - 6 stopni"

Autor: Serwisant "Zaszronione karoserie samochodów w Piotrkowie Trybunalskim (Łódzkie)"

Autor: jurekwinia Wysłane z telefonu Materiał wysłany z telefonu "Warszawa"