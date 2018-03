Niedziela Palmowa w obiektywach Reporterów 24

Niewielkie lub wysokie, splecione z gałązek, bazi, ozdobnych kwiatów wykonanych z bibuły. Wierni przynoszą tradycyjne palmy, aby upamiętnić wydarzenia opisane w Ewangelii. Dziś w Kościele katolickim obchodzimy Niedzielę Palmową a Reporterzy 24 przesyłają nam zdjęcia najpiękniejszych z nich.

Piękne i wysokie palmy można podziwiać w gminie Łyse, gdzie co roku odbywa się konkurs palm kurpiowskich. Na uroczystość z okazji Niedzieli Palmowej przybywa tam co roku kilka tysięcy wiernych z całego kraju. Zgodnie z tradycją do przyozdobienia palm wykorzystuje się jedynie roślinność leśną, kwiaty z bibuły oraz bibułowe wstążki. Ich wysokość sięga nawet do siedmiu metrów.

Początek Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa jest jednym z najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Pierwsze informacje o nim pojawiają się już w IV wieku. Zapowiada ono Wielki Tydzień czyli czas męki śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Sama Niedziela Palmowa odnosi się do wydarzenia opisanego w Ewangelii. Był to uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy na osiołku. Mieszkańcy miasta witali Jezusa z wielką euforią, krzycząc "Hosanna Synowi Dawidowemu" i rzucając gałązki palmowe na drogę w dowód uwielbienia. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm.

Długa tradycja

Niedziela Palmowa w kalendarzu chrześcijańskim jest świętem ruchomym, przypada na siedem dni przed Wielkanocą. W tym roku jest to 25 marca. W Polsce obchodzona jest od średniowiecza.

Według obrzędów katolickich, tego dnia wierni przynoszą do kościołów do poświęcenia palemki, symbolizujące nie tylko męczeństwo Chrystusa, ale także odradzające się życie. Zwyczaj święcenia palm wprowadzono dopiero w XI wieku.

