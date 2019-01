Niebezpieczny rajd cysterny. "Masakra jakaś"

- Byliśmy w szoku, że na takiej drodze można wyprzedzać cysterną - relacjonuje sytuację na krajowej "50" pan Adam. Kierowca wyprzedzał na podwójnej ciągłej i zrezygnował dopiero kiedy z przeciwka zaczęły nadjeżdżać samochody. - Masakra jakaś - podsumował internauta, który nagranie z okolic Wyszogrodu (Mazowieckie) przesłał na Kontakt 24.

Autor: ~Adam Wykorzystany w serwisie odtwórz

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek po południu. Jak wyjaśnił pan Adam, który przysłał nagranie na Kontakt 24, niebezpieczną sytuację zarejestrował przed wjazdem na most w Wyszogrodzie.

- Jechaliśmy z córką w góry na weekend. To trasa tranzytowa, jeździ nią dużo ciężarówek. Nagle kierowca jednej z nich postanowił nas wyprzedzić – relacjonował internauta. Jak widać na filmie, rezygnuje dopiero kiedy z przeciwka zaczynają nadjeżdżać samochody.

"Skrajnie nieodpowiedzialne"

Działo się to na jezdni przeciętej podwójną linią ciągłą. - Byliśmy w szoku, że na takiej drodze można wyprzedzać cysterną. Najpierw wyprzedził nas, a później zaczął mijać kolejnych kierowców – tłumaczył.

Pytany o ocenę zachowania kierowcy, pan Adam określił je jako „skrajnie nieodpowiedzialne”. - Masakra jakaś. On był świadomy tego co robi. To wyprzedzanie trwało w sumie ponad minutę – podkreślił Reporter 24.

Internauta nie przekazał nagrania policji.