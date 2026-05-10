Zderzenie pięciu aut na A2. Trzy osoby zostały ranne
10 maja 2026, 19:05
Aktualizacja: 10 maja 2026, 21:24
Pięć samochodów zderzyło się na 419 kilometrze trasy A2 w pobliżu węzła Wiskitki w województwie mazowieckim. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 17.35.
Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pięć samochodów zderzyło się na autostradzie A2 w pobliżu węzła Wiskitki, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. W zdarzeniu zostały poszkodowane trzy osoby.
Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać do około godziny 21.
Po godzinie 21 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że ruch został częściowo wznowiony i odbywa się lewym pasem.
Źródło: GDDKiA, PAP
Pozostałe wiadomości