Pięć samochodów zderzyło się na 419 kilometrze trasy A2 w pobliżu węzła Wiskitki w województwie mazowieckim. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 17.35.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pięć samochodów zderzyło się na autostradzie A2 w pobliżu węzła Wiskitki, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. W zdarzeniu zostały poszkodowane trzy osoby.

Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać do około godziny 21.

Po godzinie 21 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że ruch został częściowo wznowiony i odbywa się lewym pasem.

Źródło: GDDKiA, PAP