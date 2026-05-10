Zderzenie pięciu aut na A2. Trzy osoby zostały ranne

10 maja 2026, 19:05
Aktualizacja: 10 maja 2026, 21:24
Aktualizacja:
Źródło:
GDDKiA, PAP
Miejsce wypadku na A2

Pięć samochodów zderzyło się na 419 kilometrze trasy A2 w pobliżu węzła Wiskitki w województwie mazowieckim. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 17.35.

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pięć samochodów zderzyło się na autostradzie A2 w pobliżu węzła Wiskitki, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. W zdarzeniu zostały poszkodowane trzy osoby.

Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać do około godziny 21.

Po godzinie 21 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że ruch został częściowo wznowiony i odbywa się lewym pasem.

Autorka/Autor:asz

Źródło: GDDKiA, PAP

Ważny temat?

Podziel się!

Wyślij materiał

Ważny temat?

Podziel się!

Wyślij materiał

Czekamy na Wasze:

Pozostałe wiadomości

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro był widziany w sobotę na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Zdjęcie polityka otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Mamy zdjęcie

Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Mamy zdjęcie

10 maja 2026, 10:07
Źródło:
Kontakt24, tvn24.pl, Gazeta Wyborcza

Pogoda. W czwartek nad Polską przechodziły burze, które niosły opady - nie tylko deszczu, ale także gradu. Ten drugi przyciągnął uwagę zarówno naszych czytelników, jak i obserwatorów groźnych zjawisk. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia z kilku województw.

Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania

Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania

7 maja 2026, 16:21
Aktualizacja: 7 maja 2026, 19:34
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz, Kontakt24

W budynku biurowym elektrociepłowni Żerań wybuchł pożar. Ogień pojawił się w piwnicy. Było duże zadymienie.

Pożar w budynku biurowym elektrociepłowni Żerań

Pożar w budynku biurowym elektrociepłowni Żerań

7 maja 2026, 17:42
Źródło:
tvnwarszawa.pl, Kontakt24

Wtorek przyniósł części kraju niespokojną aurę. Pojawiły się burze, podczas których mocno wiało i padało. Na Podlasiu sypnęło gradem.

Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem

Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem

5 maja 2026, 21:23
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24

W nocy z poniedziałku na wtorek nad Polską pojawiła się delikatna zorza polarna. Zjawisko zaobserwowano między innymi w województwie pomorskim. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

"Subtelna" zorza pojawiła się nad Polską

"Subtelna" zorza pojawiła się nad Polską

5 maja 2026, 11:19
Źródło:
Kontakt24, "Z głową w gwiazdach", tvnmeteo.pl

Minionej nocy byliśmy świadkami Pełni Kwiatowego Księżyca. Na Kontakt24 wysłaliście zdjęcia, na których uchwyciliście naszego naturalnego satelitę w pełnej okazałości. Co ciekawe, nie była to ostatnia pełnia w tym miesiącu.

Księżyc zalśnił w pierwszej majowej pełni. Wasze zdjęcia

Księżyc zalśnił w pierwszej majowej pełni. Wasze zdjęcia

2 maja 2026, 7:00
Źródło:
Kontakt24, timeanddate.com, Space.com

W Wiśle utknęła koparka pracująca w pobliżu sezonowej przeprawy promowej w Gassach. Maszynę udało się wyciągnąć z mułu i wody po kilku godzinach. W akcji brali udział strażacy ochotnicy.

Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Udało się ją wyciągnąć po kilku godzinach

Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Udało się ją wyciągnąć po kilku godzinach

1 maja 2026, 14:26
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W środę pasażer autobusu miejskiego zauważył, że kierowca prowadzi z telefonem w ręku. O sytuacji zawiadomił policję. W międzyczasie doszło do awantury i ostrej wymiany zdań. Policja z Ursynowa potwierdziła, że kierującego autobusem ukarano mandatem i punktami karnymi. Prowadzi też postępowanie w sprawie gróźb.

Awantura w autobusie. Kierowca korzystał z telefonu, pasażer wezwał policję

Awantura w autobusie. Kierowca korzystał z telefonu, pasażer wezwał policję

30 kwietnia 2026, 16:50
Źródło:
Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Pożar mieszkania w Chełmnie (województwo kujawsko-pomorskie). Zapaliła się drewniana konstrukcja kominka. 90-letnia lokatorka trafiła do szpitala. Informację otrzymaliśmy na Kontakt24.

Zapaliła się drewniana konstrukcja kominka. 90-latka w szpitalu

Zapaliła się drewniana konstrukcja kominka. 90-latka w szpitalu

27 kwietnia 2026, 13:18
Źródło:
tvn24.pl

Pogoda. W niedzielę w części kraju padał śnieg. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagrania i zdjęcia opadów z kilku województw. Miejscami nastała zimowa aura.

Pogoda. Zrobiło się zimowo. Sypnęło śniegiem. Wasze zdjęcia i nagrania

Pogoda. Zrobiło się zimowo. Sypnęło śniegiem. Wasze zdjęcia i nagrania

26 kwietnia 2026, 7:57
Aktualizacja: 26 kwietnia 2026, 11:01
Aktualizacja:
Źródło:
tvnmeteo.pl, Kontakt24