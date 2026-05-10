Pięć samochodów zderzyło się na 419 kilometrze trasy A2 w pobliżu węzła Wiskitki w województwie mazowieckim, między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 17.35.
W zdarzeniu zostały poszkodowane dwie osoby.
Jezdnia w kierunku Warszawy została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które mogą potrwać do około godziny 21.
Źródło: GDDKiA, PAP
