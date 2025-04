Wielobarwne, ozdobione, symboliczne. Palmy wielkanocne na waszych zdjęciach

Dziś Niedziela Palmowa, która otwiera Wielki Tydzień i przypomina, że do Świąt Wielkanocnych zostało już tylko siedem dni. Dla upamiętnienia wjazdu Jezusa do Jerozolimy, w kościołach święcone są palmy, od skromnych zielonych gałązek, po wielobarwne kompozycje. To tradycja, która co roku przyciąga do świątyń całe rodziny. Jak wyglądają wasze palmy? Są własnoręcznie robione, czy kupione na świątecznych jarmarkach? Czekamy na wasze zdjęcia.