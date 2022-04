Pożar składowiska odpadów. Na miejscu pracowało 16 zastępów straży

16 zastępów straży pożarnej gasiło budynek oraz zgromadzone przy nim odpady na ul. Słupskiej w Lęborku (Pomorskie). Z powodu dużego zadymienia strażacy apelowali do mieszkańców o zamknięcie okien. Nagrania i zdjęcia z Lęborka otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Informacja o pożarze dotarła do strażaków w godzinach popołudniowych.

Jak poinformował st. kpt. Marcin Elwart z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lęborku około godziny 17:40 straż została powiadomiona o pożarze budynku oraz odpadów na ul. Słupskiej w Lęborku. W działania zaangażowane zostały jednostki państwowej i ochotniczej straży pożarnej z całego powiatu. Na miejsce skierowana została także jednostka chemiczna w Gdańska, która wykonywała pomiary jakości powietrza.

Pożar gasiło 16 zastępów

Z powodu silnego zadymienia strażacy apelowali do mieszkańców okolicznych budynków o zamknięcie okien. St. kpt. Elwart, oficer prasowy lęborskiej straży po godzinie 22 przekazał, że pożar został ugaszony, a ostatnie zastępy straży przygotowują się do powrotu do swoich komend.

W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 16 zastępów straży.

Autor: ~Krystian