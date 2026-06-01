W poniedziałek doszło do pożaru hali usługo-magazynowej w Płocku. W gaszenie pożaru zaangażowanych zostało ponad 30 zastępów straży pożarnej. Służby nie mają informacji o osobach poszkodowanych.

Jak przekazał po godzinie 21 oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak zgłoszenie o pożarze wpłynęło do nich po godzinie 18.

- Na tę chwilę mamy około 30 zastępów straży pożarnej, około 80 funkcjonariuszy walczy z tym pożarem. Na tę chwilę źródła pożaru nie zlokalizowaliśmy. Cały czas trwa akcja gaśnicza - przekazał.

Na miejscu działa ponad 3️⃣0️⃣ zastępów straży pożarnej 🚒. pic.twitter.com/nlN6e06gtw — Państwowa Straż Pożarna (@KGPSP) June 1, 2026

Pożar hali w Płocku

Cała hala jest objęta ogniem

Ogniem objęty jest budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów, w pobliżu którego położone są podobne zabudowania, w tym stacja paliw i czteropiętrowy blok mieszkalny. Hala znajduje się przy ulicy Rembielińskiego 8.

W rozmowie z Kontaktem24 oficer prasowy straży pożarnej w Płocku powiedział, że do hali przylega również restauracja. - Osoby, które się w niej znajdowały, ewakuowały się przed przyjazdem straży - podkreślił.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową mł. kpt. Wojciech Pietrzak przekazał, że cała hala objęta jest ogniem. - Nie wiadomo na razie, co znajduje się wewnątrz tego budynku, jakie materiały są tam ewentualnie składowane. Aktualnie nie ma zagrożenia przeniesienia się ognia na sąsiednie zabudowania - podkreślił.

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: PSP Płock