Pożar hali w Płocku. Wielki słup dymu nad miastem

1 czerwca 2026, 21:18
W poniedziałek doszło do pożaru hali usługo-magazynowej w Płocku. W gaszenie pożaru zaangażowanych zostało ponad 30 zastępów straży pożarnej. Służby nie mają informacji o osobach poszkodowanych.

Jak przekazał po godzinie 21 oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku mł. kpt. Wojciech Pietrzak zgłoszenie o pożarze wpłynęło do nich po godzinie 18.

- Na tę chwilę mamy około 30 zastępów straży pożarnej, około 80 funkcjonariuszy walczy z tym pożarem. Na tę chwilę źródła pożaru nie zlokalizowaliśmy. Cały czas trwa akcja gaśnicza - przekazał.

Cała hala jest objęta ogniem

Ogniem objęty jest budynek o powierzchni około 80 na 100 metrów, w pobliżu którego położone są podobne zabudowania, w tym stacja paliw i czteropiętrowy blok mieszkalny. Hala znajduje się przy ulicy Rembielińskiego 8.

W rozmowie z Kontaktem24 oficer prasowy straży pożarnej w Płocku powiedział, że do hali przylega również restauracja. - Osoby, które się w niej znajdowały, ewakuowały się przed przyjazdem straży - podkreślił.

W rozmowie z Polską Agencją Prasową mł. kpt. Wojciech Pietrzak przekazał, że cała hala objęta jest ogniem. - Nie wiadomo na razie, co znajduje się wewnątrz tego budynku, jakie materiały są tam ewentualnie składowane. Aktualnie nie ma zagrożenia przeniesienia się ognia na sąsiednie zabudowania - podkreślił.

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: PSP Płock

Pozostałe wiadomości

Pełnia Niebieskiego Księżyca rozświetliła minionej nocy niebo. Zdjęcia wyjątkowego zjawiska, bo na następne będziemy musieli poczekać ponad dwa lata, otrzymaliśmy na Kontakt24.

Niebieska Pełnia Księżyca. Wasze zdjęcia

31 maja 2026, 20:57
Aktualizacja: 1 czerwca 2026, 7:38
Na Motławie w Gdańsku doszło do pożaru łodzi motorowodnej. Ogień ugasili strażacy, nie ma osób poszkodowanych.

Ogień i kłęby dymu. Pożar łodzi motorowej w Gdańsku

31 maja 2026, 15:46
W piątek wieczorem doszło do pożaru mieszkania i balkonu w jednym z bloków na Woli. Ogień pojawił się na czwartym piętrze budynku przy ulicy Obozowej. Zdjęcia i film z pożaru dostaliśmy na Kontakt24.

Pożar mieszkania na czwartym piętrze przy ulicy Obozowej

30 maja 2026, 11:20
Na warszawskim Bródnie doszło w piątkowy wieczór do tragicznego wypadku. Z balkonu wypadło dwuletnie dziecko. Jego życia nie udało się uratować.

Tragedia na Bródnie. Dziecko wypadło z balkonu, nie żyje

29 maja 2026, 21:14
W Starej Miłośnie zderzyły się cztery samochody. Według ustaleń policji, kierujący Peugeotem nie zachował ostrożności przy zmianie pasa ruchu i zderzył się z innymi pojazdami.

Zderzenie czterech samochodów i mężczyzna na aucie

29 maja 2026, 14:40
Przyczyna wielkiego pożaru lasu w województwie mazowieckim pozostaje nieznana. Ale policja ma kilka hipotez. Jedną z nich jest umyślne podpalenie.

Jak doszło do wielkiego pożaru. Hipotezy policji

29 maja 2026, 12:41
U podnóża Tatr łąki pokryły się żółtymi i ciemnoczerwonymi kolorami kwiatów rzepaku i koniczyny inkarnatki. Na Kontakt24 otrzymaliśmy wyjątkowe zdjęcia i filmy.

"Obłędny spektakl barw" pod Tatrami

28 maja 2026, 10:20
W hali w Obornikach w Wielkopolsce wybuchł pożar. Nad miastem unosił się gęsty, czarny dym. Straż pożarna po kilku godzinach zakończyła gaszenie. Obecnie skupia się na zabezpieczeniu zbiorników. Wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabiś-Szulc potwierdziła, że pożar nie zagraża ani zdrowiu i życiu mieszkańców Obornik, ani środowisku.

Ugaszony pożar w "zakładzie o zwiększonym ryzyku". Brak groźby skażenia Warty

27 maja 2026, 15:17
Aktualizacja: 28 maja 2026, 5:44
Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać, jak wyglądają zabawy młodych lisów. Niedoliski udało się uchwycić panu Michałowi.

Młode lisy "bawią się jak psy" na niezwykłym nagraniu

28 maja 2026, 11:54
Policyjny pościg ulicami Łodzi za 20-letnim kierującym, który wcześniej uderzył pojazdem w innym zaparkowany samochód. Informację i nagranie z tego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Nocny pościg ulicami miasta za 20-latkiem. Nagranie

24 maja 2026, 15:41
Strażacy opanowali pożar, który w niedzielę rano wybuchł w pofabrycznej hali przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim. Budynek, w którym znajdował się park trampolin, wypalił się od środka. W pożarze nikt nie ucierpiał.

Płonęła hala, kłęby dymu nad miastem. "Straty materialne są poważne"

24 maja 2026, 9:45
Aktualizacja: 24 maja 2026, 10:43
