Pożar ciężarówki na moście Grota-Roweckiego w Warszawie

14 lutego 2026, 22:35
Źródło:
Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Pożar pojazdu na moście Grota-Roweckiego w Warszawie
Pożar pojazdu na moście Grota-Roweckiego w Warszawie
Kuba/ Kontakt24
Pożar pojazdu na moście Grota-Roweckiego w WarszawieKuba/ Kontakt24

Do pożaru kabiny pojazdu ciężarowego doszło w sobotę wieczorem na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Informację dostaliśmy na Kontakt24.

Pożar pojazdu na moście Grota-Roweckiego w WarszawieJednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej

- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 20:32. Pożar kabiny pojazdu ciężarowego, który przewoził na naczepie kontener morski, wybuchł na moście Grota-Roweckiego przy zjeździe na ulicę Jagiellońską (pas lokalny w kierunku Marek). Kontener morski nie został objęty pożarem. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych - przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, kpt. Łukasz Zagdański.

Trwa dogaszanie pożaru. Po godzinie 22 na miejscu pracowały jeszcze dwa zastępy straży pożarnej.

Autorka/Autor:asz/lulu

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej

