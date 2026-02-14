Pożar ciężarówki na moście Grota-Roweckiego w Warszawie

Do pożaru kabiny pojazdu ciężarowego doszło w sobotę wieczorem na moście Grota-Roweckiego w Warszawie. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Informację dostaliśmy na Kontakt24.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 20:32. Pożar kabiny pojazdu ciężarowego, który przewoził na naczepie kontener morski, wybuchł na moście Grota-Roweckiego przy zjeździe na ulicę Jagiellońską (pas lokalny w kierunku Marek). Kontener morski nie został objęty pożarem. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych - przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, kpt. Łukasz Zagdański.
Trwa dogaszanie pożaru. Po godzinie 22 na miejscu pracowały jeszcze dwa zastępy straży pożarnej.
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Akademii Pożarniczej