Pocztówka z wakacji. Pokażcie, gdzie spędzacie urlop
20 czerwca 2026, 9:51
Przed nami wakacje i czas letniego odpoczynku. Gdzie zamierzacie spędzić urlop? W mieście, nad morzem czy w górach? Decydujecie się na podróże po Polsce czy wybieracie zagraniczne destynacje? Czy macie swój ulubiony kierunek? Dlaczego akurat tam? Pokażcie nam gdzie spędzacie wakacje. Czekamy na wasze zdjęcia, opinie i relacje!
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