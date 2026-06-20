Pocztówka z wakacji. Pokażcie, gdzie spędzacie urlop

Przed nami wakacje i czas letniego odpoczynku. Gdzie zamierzacie spędzić urlop? W mieście, nad morzem czy w górach? Decydujecie się na podróże po Polsce czy wybieracie zagraniczne destynacje? Czy macie swój ulubiony kierunek? Dlaczego akurat tam? Pokażcie nam gdzie spędzacie wakacje. Czekamy na wasze zdjęcia, opinie i relacje!