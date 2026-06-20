Pocztówka z wakacji. Pokażcie, gdzie spędzacie urlop

20 czerwca 2026, 9:51
Gdzie spędzacie wakacje i dlaczego?

Przed nami wakacje i czas letniego odpoczynku. Gdzie zamierzacie spędzić urlop? W mieście, nad morzem czy w górach? Decydujecie się na podróże po Polsce czy wybieracie zagraniczne destynacje? Czy macie swój ulubiony kierunek? Dlaczego akurat tam? Pokażcie nam gdzie spędzacie wakacje. Czekamy na wasze zdjęcia, opinie i relacje!

Ważny temat?

Podziel się!

Wyślij materiał

Ważny temat?

Podziel się!

Wyślij materiał

Czekamy na Wasze:

Pozostałe wiadomości

W Będziemyślu (woj. podkarpackie) samolot rekonstrukcyjny wylądował do góry kołami. Pilotowi nic się nie stało. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24.

Samolot koziołkował podczas lądowania

Samolot koziołkował podczas lądowania

19 czerwca 2026, 14:57
Źródło:
tvn24.pl

Pożar ciężarówki w miejscowości Duninówko na Pomorzu. Kabina pojazdu uległa całkowitemu spaleniu. Na szczęście obyło się bez poszkodowanych.

Ciężarówka stanęła w płomieniach

Ciężarówka stanęła w płomieniach

19 czerwca 2026, 14:49
Źródło:
tvn24.pl

O włos od tragedii na warszawskich Bielanach. Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać nastolatkę bez kasku, wjeżdżającą nagle na przejście dla pieszych na hulajnodze, wprost przed nadjeżdżające auto.

Hulajnogą na pasy, tuż przed auto. "Nawet się nie zatrzymała"

Hulajnogą na pasy, tuż przed auto. "Nawet się nie zatrzymała"

18 czerwca 2026, 19:24
Źródło:
Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Minionej nocy na niebie pojawiły się obłoki srebrzyste. Niezwykłe zjawisko można było zaobserwować niemal w całym kraju. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia od naszych czytelników.

Obłoki srebrzyste nad Polską. Wyjątkowe zdjęcia

Obłoki srebrzyste nad Polską. Wyjątkowe zdjęcia

17 czerwca 2026, 10:22
Źródło:
Kontakt24, Sieć Obserwatorów Burz

Martwa foka została znaleziona niedaleko Ustki. Jak przekazały służby, zwierzę jest w stanie rozkładu, co utrudnia ustalenie przyczyny jego śmierci. Zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Martwa foka w Ustce. "Ciężko wyrokować, co się mogło zadziać"

Martwa foka w Ustce. "Ciężko wyrokować, co się mogło zadziać"

17 czerwca 2026, 18:08
Źródło:
Kontakt24, Fokarium UG

Od rana klienci VeloBanku zgłaszają utrudnienia w korzystaniu z aplikacji i bankowości internetowej. Bank w miniony weekend prowadził migrację klientów z Citi Handlowego.

Awaria w dużym banku po migracji klientów

Awaria w dużym banku po migracji klientów

15 czerwca 2026, 16:16
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Rosja w nocy masowo zaatakowała Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiadomił, że Moskwa użyła w uderzeniach 70 rakiet i ponad 600 dronów. W Kijowie uderzono między innymi w klasztor Ławra Peczerska. W związku z atakami Polska poderwała myśliwce.

Nocny ostrzał Kijowa, Ławra Peczerska w ogniu. "Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo"

Nocny ostrzał Kijowa, Ławra Peczerska w ogniu. "Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo"

15 czerwca 2026, 5:09
Aktualizacja: 15 czerwca 2026, 9:19
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters

Kierowca BMW wykonał skrajnie niebezpieczny manewr na drodze krajowej nr 23. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt24, widać, jak w trakcie wyprzedzania jedzie wprost na auto z przeciwka.

O włos od tragedii na DK23. Nagranie mrozi krew

O włos od tragedii na DK23. Nagranie mrozi krew

15 czerwca 2026, 12:40
Źródło:
tvn24.pl

Na trasie S17 w pobliżu Garwolina kierowca tira uderzył w bariery i stanął w poprzek drogi. Mężczyzna, jak podaje policja, zasnął za kierownicą.

"Zasnął za kierownicą", uderzył w bariery na S17

"Zasnął za kierownicą", uderzył w bariery na S17

13 czerwca 2026, 10:27
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Przy ulicy Kolejowej stał samochód osobowy, w którego bagażniku zamknięte były koń i gołębie. Policja prowadzi postępowanie w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Mężczyzna został w piątek zatrzymany. W sobotę usłyszał dwa zarzuty.

Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel z zarzutami

Zaparkowany samochód, w środku... koń i gołębie. Właściciel z zarzutami

12 czerwca 2026, 18:31
Aktualizacja: 14 czerwca 2026, 14:04
Aktualizacja:
Źródło:
Kontakt24