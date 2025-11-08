Paraliż wokół centrum handlowego w Warszawie. "Dużo klientów"

8 listopada 2025, 21:01
Źródło:
Kontakt24
Centrum handlowe Arkadia - zdjęcie ilustracyjneKontakt24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy sygnał o paraliżu komunikacyjnym w okolicach centrum handlowego Arkadia. Sytuacja miała miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. O zdarzenie zapytaliśmy Komendę Stołeczną Policji.

- Do galerii przyjechało dużo klientów, co wywołało paraliż. Na prośbę dyrekcji Arkadii policja udała się na miejsce, aby pokierować ruchem. Odcięto dojazdy przy ulicy Okopowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Dziką. Sytuacja została opanowana i policjanci zostali oddelegowani do innych obowiązków - przekazał w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że przed godziną 20 do służb ponownie spłynęła informacja, że sytuacja się powtórzyła. - Około 19:54 otrzymaliśmy na telefon alarmowy informację o ponownym paraliżu. Na miejscu udają się policjanci, by ocenić sytuację - powiedział.

asz/lulu

Źródło: Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

