Paraliż wokół centrum handlowego w Warszawie. "Dużo klientów"

- Do galerii przyjechało dużo klientów, co wywołało paraliż. Na prośbę dyrekcji Arkadii policja udała się na miejsce, aby pokierować ruchem. Odcięto dojazdy przy ulicy Okopowej na wysokości skrzyżowania z ulicą Dziką. Sytuacja została opanowana i policjanci zostali oddelegowani do innych obowiązków - przekazał w rozmowie z redakcją Kontaktu 24 Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że przed godziną 20 do służb ponownie spłynęła informacja, że sytuacja się powtórzyła. - Około 19:54 otrzymaliśmy na telefon alarmowy informację o ponownym paraliżu. Na miejscu udają się policjanci, by ocenić sytuację - powiedział.