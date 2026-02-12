Dziś Tłusty Czwartek! Jakie są wasze ulubione pączki?
12 lutego 2026, 6:03
Różane, czekoladowe, pistacjowe. Z marmoladą lub kremem. Z lukrem, cukrem pudrem albo posypką. Smażone w głębokim tłuszczu, pieczone, a nawet bezglutenowe. Jakie są wasze ulubione pączki w Tłusty Czwartek? A może wybieracie faworki lub jeszcze inne słodkości? Może pieczecie sami? Czekamy na wasze zdjęcia i opinie!
Autorka/Autor:est
Źródło: Kontakt24
Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP
