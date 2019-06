Motocyklista wyprzedzał auta. Zginął

Nie żyje motocyklista, który uderzył w skręcający samochód na drodze krajowej numer 92 w Bolewicach (Wielkopolskie). 38-letni mężczyzna wyprzedzał kilka aut. Pierwsze informacje i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Do zdarzenia doszło około godziny 18. Wtedy na miejscu pojawiły się też służby.

- W miejscowości Bolewice motocyklista, wyprzedzający kolumnę pojazdów, uderzył w samochód skręcający w lewo, w boczną drogę - przekazał podkomisarz Arkadiusz Pelc, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu.

38-letni mężczyzna, który jechał motocyklem, zmarł na miejscu. Z kolei kobieta kierująca oplem trafiła do szpitala. - Nie stwierdzono u niej obrażeń, ale ze względu na to, że jest w ciąży, została przewieziona na badania do szpitala - powiedział policjant.

Na miejscu pojawił się prokurator.