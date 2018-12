Halo nad Sudetami. "Niesamowite, kosmiczne wręcz zjawisko"

- Pierwszy raz w ciągu 40 lat życia zobaczyłem to na żywo - cieszył się Reporter 24. W niedzielę jego oczom ukazał się niezwykły widok. Zjawisko halo, które miał szczęście zobaczyć, można było podziwiać w Masywie Śnieżnika, w Sudetach. Swoje nagranie i zdjęcie przesłał na Kontakt 24.

Autor: ~Andrzej odtwórz

Jak relacjonował pan Andrzej, zjawisko halo zaobserwował w niedzielę po godzinie 15, w miejscowości Sienna (Dolnośląskie).

- Do tej pory było tak, że jak coś wpadnie w oko to sfotografuję. Dopiero, kiedy pokazałem zdjęcie oraz nagranie koledze, ten powiedział mi, że to halo - opowiadał Reporter 24. - Na żywo było to niesamowite, kosmiczne wręcz zjawisko - opisywał.

Rzadkie zjawisko

Halo to krótkotrwałe zjawisko, w dodatku ukazujące się rzadko. Powstaje za sprawą kryształków lodu w atmosferze. Światło załamuje się na nich i odbija się wewnątrz ich cząsteczek, tworząc świetlisty pierścień okalający słońce lub księżyc.

Ta wyjątkowa tęcza powstaje w cirrostratusach - chmurach pierzastych piętra wysokiego - lub we mgle lodowej, która tworzy się w bardzo niskich temperaturach.

- Pierwszy raz w ciągu 40 lat życia zobaczyłem to na żywo - cieszył się pan Andrzej.

Autor: ~Andrzej